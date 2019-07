“Solo una borsa addosso!” Claudia Schiffer incanta ancora | ecco la foto senza veli

caffeinamagazine

(Di venerdì 12 luglio 2019) “Schhiffer è una donna forte, ma di una grande dolcezza”. Così parlava di lei niente di meno che lo stilista Valentino. Noi non possiamo che dargli ragione: una delle donne più belle del pianeta, sogno proibito di migliaia di uomini, simbolo di bellezza totale. L’attrice tedesca che oltre ad essere famosissima è anche bellissima (e ricchissima) negli ultimi anni è sbarcata sui social. E ogni volta che pubblica qualcosa si registra uno spostamento nei sismografi. Perché i suoi sono scatti incredibili. E non potrebbe essere altrimenti per una diva che ha letteralmenteto mezzo mondo. Eppure, anche se non lo direbbe nessuno, il tempo passa anche per lei: è una casse 1970 e tra poco, precisamente il 25 agosto, compirà 49 anni. A guardare il suo ultimo scatto, pubblicato su Instagram, si penserebbe ad un ritocco photoshop o ad un patto col diavolo. La top model posa infatti ...

AndreaMarcucci : Le aperture di tutti i giornali sono dedicati alla #legarublona ma la presidente del #Senato Casellati impedisce di… - CarloCalenda : Ma solo io ritengo inaccettabile che il Ministro @LuigiDiMaio non sieda ai tavoli delle crisi aziendali, dopo aver… - HuffPostItalia : Fattori, M5S: 'Fondi russi a Lega? Non si possono derubricare queste cose solo perché si è al governo insieme, in a… -