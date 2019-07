Soldi russi alla Lega | la foto del 17 ottobre a Mosca che mette in crisi la difesa di

Salvini Soldi dalla russia alla lega? bilanci trasparenti : "Querelerò chi accosterà i soldi della Lega alla russia. I bilanci del partito sono trasparenti". Lo ha detto il leader della Lega

Lega : Salvini - ‘Soldi russi? Buona caccia al tesoro a toghe che cercano’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Non parlo di soldi alla Russia che non esistono, anzi auguro Buona caccia al tesoro ai magistrati che li stanno cercando in Russia, in Lussemburgo o al Polo Nord o Sud. Io parlo di sicurezza e vita reale”. Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook. Il responsabile del Viminale ricorre all’ironia riguardo all’inchiesta di Buzzfeed. “Mi ...

Soldi dalla Russia - Lega in piena sindrome da complotto : Teso, nervoso, a sera dalla sua terrazza Salvini fa una diretta Facebook in cui prima paragona lo scandalo dei Soldi mendicati alla Russia dal suo fidato Savoini col Russiagate e poi attacca il movimento 5 Stelle e Roberto Fico, colpevoli di bloccare il decreto sicurezza-bis: “Amici, sono stati respinti due emendamenti che riguardano i buoni pasto dei vigili del fuoco e dei poliziotti. Vi rendete conto? I miei parlamentari non ...

Fontana : “Mai visto un rublo da Russia - alla Lega non avevamo neanche Soldi per il riscaldamento” : Il giorno dopo la diffusione degli audio dell'incontro a Mosca tra il leghista Gianluca Savoini e alcune personalità russe, non si placano le polemiche sulle trattative per i presunti finanziamenti da Mosca verso la Lega. Sul caso indaga la procura di Milano, mentre dagli alleati di governo del M5S arrivano richieste di chiarimento. Il premier Conte però si schiera con Salvini. E il neoministro leghista degli Affari Ue Fontana dice: "Macché ...

Salvini : siamo scomodi.Da Russia 0 Soldi : 12.54 "In Europa si distribuiscono poltrone a tutti tranne ai leghisti,il partito più votato d'Europa, perché sono razzisti, populisti,prendono soldi in Russia.. Zero, Zero.Chiunque dica il contrario mente.siamo scomodi.siamo indagati, ascoltati,processati.Sono e siamo minacciati quotidianamente con proiettili". Così Salvini su Fb risponde agli attacchi rivolti alla Lega. Salvini ha anche accusato il presidente Fico di bloccare emendamenti ...

Il problema dell’incontro coi russi non sono i Soldi : (foto: VASILY MAXIMOV/AFP/Getty Images) Ieri, 10 luglio 2019, BuzzFeed News ha scosso il mondo con uno scoop giornalistico destinato a far discutere buona parte dell’opinione pubblica occidentale: Gianluca Savoini, ex portavoce dell’attuale ministro dell’Interno Matteo Salvini, la mattina del 18 ottobre scorso si sarebbe trovato in un hotel di Mosca, lo storico Metropol della Rivoluzione d’ottobre, in compagnia di altri ...

Presunti Soldi russi alla Lega - parla Savoini : 'Clima da caccia alle streghe' : Nelle ultime ore si sta parlando molto di una recente inchiesta fatta dalla testata statunitense 'Buzzfeed News'. Andando maggiormente nello specifico, in tale inchiesta si parla di un incontro avvenuto nell'Hotel Metropole di Mosca tra alcune personalità russe e italiane, tra le quali spicca l'ex portavoce dell'attuale ministro dell'Interno Matteo Salvini. Nell'articolo di Buzzfeed è pubblicato il presunto 'audio segreto' di una discussione ...

Soldi da Mosca - qualcuno in Russia inguaia Salvini : Salvini è sotto scacco. È la deduzione più inquietante dello scandalo dei Soldi russi. Forse ancor più inquietante dei contenuti dell’incontro all’Hotel Metropol fra il braccio destro del vicepremier leghista, Gianluca Savoini, e tre anonimi negoziatori russi, durante il quale quest’ultimo mendica Soldi (in maniera illecita) per finanziare la campagna elettorale europea della Lega.Salvini è ...

Il Pd vuole Salvini in Aula sui Soldi russi : Il Partito democratico chiede a Salvini di “chiarire subito” sul caso dei possibili tentativi di Gianluca Savoini di ottenere finanziamenti russi, rivelati da Buzzfeed. Il segretario Nicola ZIngaretti scrive su Twitter: “Rubli dalla russia alla Lega per una campagna elettorale contro l’euro? Va tutto chiarito immediatamente”. Dello stesso avviso Matteo Renzi che scrive: “O questa è una Fake News o ...

Soldi Lega da russi? Pd : "Salvini parli" : 14.08 Il Pd chiede al ministro dell'Interno Salvini di riferire in Aula, alla Camera, su quanto riportato dal sito americano buzzfeeed. Uno stretto collaboratore del vicepremier avrebbe trattato finanziamenti alla Lega tramite petrolieri russi. Rubli alla Lega per campagna contro l'euro? Salvini chiarisca", twitta il segretario Pd Zingaretti. "Ho già querelato in passato, lo farò anche oggi, domani e dopodomani: mai preso un rublo, un euro, un ...

Austria - il leader dell'ultradestra chiede Soldi in nero ai russi : salta il governo : A una settimana dalle europee, scoppia una bomba politica in Austria che fa precipitare il Paese in una crisi di governo, induce il cancelliere popolare (Övp), Sebastian Kurz, a indire nuove...