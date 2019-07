Sky Sport F1 | Diretta Gp Gran Bretagna 11- 14 Luglio Live anche su TV8

Wimbledon : oggi 12luglio la storica sfida Nadal-Federer su SkySport : Dopo undici anni a Wimbledon torna la sfida più attesa: Federer e Nadal si scontreranno per la quarantesima volta della loro carriera. Le due leggende sembrano riuscire a sfidare il tempo e per i bookmaker è favorito Nadal, anche se è molto difficile pronosticare un risultato. Nadal - Federer: una sfida tra due campioni La sfida di oggi, 12 luglio, alle 16 segna uno dei più grandi eventi sportivi della storia. Si scontreranno i due più titolati ...

Superbike oggi - GP Gran Bretagna 2019 : orari superpole race e gara-2 - canali tv - streaming e programmazione Sky - TV8 ed Eurosport : Una domenica tutta speciale a Donington Park, sede dell’ottavo round del Mondiale 2019 di Superbike. Le derivate di serie si esibiranno su uno dei tracciati che hanno fatto la storia della categoria e quel che ci aspetta è decisamente interessante. Dopo la doppietta a Misano Jonathan Rea ha decisamente riaperto i giochi per l’iride e per lo spagnolo Alvaro Bautista è il primo vero momento di difficoltà. Il centauro iberico è chiamato ...

MotoGP Germania 2019 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 : Dieci pole in 10 gare di fila (Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8). Il circuito tedesco del Sachsenring è la casa di Marc Marquez che qui ha vinto, negli ultimi 9 anni, tutte i gp ai quali ha partecipato (6 nella MotoGP, 2 nella Moto2 e una nella 125) e ha posto le basi per completare il quadro con la decima vittoria. Il campione del mondo della Honda ha dominato prima le libere e poi le qualifiche, in vista del gp di Germania di ...

Spazio dedicato alla Serie C a Skysport. Alle 14 interviene il presidente Ghirelli : Spazio dedicato alla Serie C a Skysport: a meno dieci giorni dai 60 anni della Serie C, che verranno celebrati il 16 luglio con un evento di rilievo a Palazzo Vecchio con il presidente FIFA, Gianni Infantino e il presidente FIGC, Gabriele Gravina e a poco più di un mese dalla nascita della nuova stagione della C. In studio dAlle ore 14, interviene Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro, che affronterà anche altri temi attuali del ...

Sky Sport Mondiale Femminile (diretta) Finali | Palinsesto e Telecronisti : Il momento della finale è arrivato. Domenica 7 luglio, a Lione, alle ore 17, appuntamento con USA-Olanda, il matchche decreterà la squadra vincitrice di questa ottava edizione della FIIFA Women’s World Cup. Telecronaca...

Superbike oggi - GP Gran Bretagna 2019 : orari superpole e gara-1 - canali tv e streaming - programma Sky - Tv8 ed Eurosport : Un fine settimana per cuori forti sarà quello a Donington Park, sede dell’ottavo round del Mondiale 2019 di Superbike. Le derivate di serie si esibiranno su uno dei tracciati che hanno fatto la storia della categoria e quel che ci aspetta è decisamente interessante. Dopo la doppietta a Misano Jonathan Rea ha decisamente riaperto i giochi per l’iride e per lo spagnolo Alvaro Bautista è il primo vero momento di difficoltà. Il centauro ...

MotoGP Germania 2019 - Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 : Ha vinto al Sachsenring (Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8) negli ultimi sei anni, dal 2013 al 2018, e Marc Marquez ha tutta l'aria di non voler smettere neppure domenica prossima, quando sul circuito tedesco si correrà il nono appuntamento del Motomondiale. Almeno stando ai tempi della seconda sessione di prove libere di MotoGP che hanno visto il portacolori della Honda e leader della classifica iridata mettersi tutti alle ...

Sky Sport Arena e TV8 - Diretta SuperBike Round Gran Bretagna (5 - 7 Luglio) : Mentre il duello (Diretta su Sky Sport Arena e TV8) tra Alvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati) e Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) continua a far fare titoli e a regalare Grandi emozioni, c'è un'altra battaglia, un po' più indietro nella classifica generale che è altrettanto avvincente: la corsa per susseguire Xavi Fores come miglior pilota indipendente nel Campionato del mondo MOTUL FIM...

Sorelle d'Italia - il film di Sky Sport per rivivere tutto il Mondiale delle Azzurre : L’on the road francese delle ragazze italiane ai Mondiali di Calcio femminili inizia e si conclude a Valenciennes, ma nel mezzo ci sono state tante emozioni e soddisfazioni. Attraverso le parole delle Ragazze Mondiali e immagini inedite rivivremo tutto il loro percorso: le aspettative prima di scendere in campo e gli occhi...

Sky Sport : Per passare alla Roma Higuain deve spalmare il suo ingaggio : Secondo Sky Sport, la Roma starebbe provando a convincere in tutti i modi Gonzalo Higuain a scegliere la Capitale per la sua prossima stagione. Lo stesso Petrachi, intervistato dal Corriere dello Sport, ha dichiarato che per il Pipit nessuna scelta sarebbe migliore della Roma. Per il passaggio ai giallorossi, però, Higuain deve spalmare il suo ingaggio da 7,5 milioni all’anno dal 2021 al 2023. Starebbe riflettendo proprio su questo. La ...

Sky Sport MotoGP - Diretta Esclusiva Gp Germania (4 - 7 Luglio). In chiaro differita TV8 : Nono appuntamento della stagione per la MotoGP, che arriva al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, in Diretta Esclusiva su Sky Sport MotoGP (canale 208). Domenica 7 luglio la giornata di gare si apre alle 11 con la Moto3, poi la Moto2 alle 12.20 e la MotoGP alle 14 (con la possibilità di rivedere la top class sia alle 17.15 che alle...

Storie di Matteo Marani su Sky Sport «1984 - Ho visto Maradona» : Dopo le produzioni Sky Original ''1964, Il Bologna Paradiso'' e ''1945, Checkpoint Trieste'' torna su Sky Soort “Storie” di Matteo Marani con un nuovo appuntamento dedicato a uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi: Diego Armando Maradona. Il...

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : programma e orari - palinsesto Sky - Eurosport e TV8 : Ci avviciniamo ad ampi passi verso la sosta estiva del Mondiale Superbike che scatterà ufficialmente al termine del prossimo weekend che si disputerà negli Stati Uniti, a Laguna Seca, e si concluderà solamente a settembre. Per il momento il Circus è concentrato su Donington Park, per il Gran Premio di Gran Bretagna 2019. Si temeva che la stagione si potesse definire conclusa già in anticipo, ma gli ultimi risultati, e soprattutto la tenacia di ...

Juve 2019 2020 : la formazione di Sky Sport con un inedito modulo : Juve 2019 2020: la formazione proposta da Sky Sport SZCZESNY CANCELO BONUCCI CHIELLINI ALEX SANDRO EMRE CAN PJANIC RABIOT RAMSEY DYBALA RONALDO Juve 2019 2020: la formazione di Sky Sport con un inedito modulo Sorprendentemente Sky Sport sceglie un 4-3-1-2 per coniugare l’arrivo in squadra di due centrocampisti di qualità come Rabiot e Ramsey con […] More