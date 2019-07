Sicurezza | Sibilia | ‘poche chiacchiere | portato a casa risultato’

calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Sono contento che all’atto dell’approvazione di questo decreto i poliziotti avranno un aumento dei buoni pasto da 4 a 7 euro, che i vigili del fuoco avranno un incremento dei fondi per la retribuzione del personale e che finalmente multeremo e sequestreremo le navi a chi manca di rispetto alle forze dell’ordine italiane. In queste ore non mi sono infilato in nessuna polemica inutile o polverone ma, insieme al Movimento 5 Stelle, e con la collaborazione degli organi istituzionali della Camera dei deputati e gli altri gruppi politici, abbiamo lavorato senza sosta e senza farsolo per portare ail risultato”. Così il sottosegretario all’Interno Carlo. “Questo decreto – continua l’esponente M5S – è stato anche l’occasione per dare un’accelerata precisa ...

