Sicurezza | Fico riammette emendamenti su Ps e Viminale | no Vigili fuoco

Roberto Fico riammette gli emendamenti al Dl Sicurezza bis sulla polizia : Il presidente della Camera Roberto Fico ha risposto ai ricorsi presentati sugli emendamenti al decreto Sicurezza bis: riammessi tutti quelli che riguardano la polizia di stato e il ministero dell’Interno. Confermata invece l’inammissibilità delle norme sui vigili del fuoco e polizia locale, che possono essere inserite nel ddl sulla polizia locale approvato ieri dal Cdm. E’ il contenuto della lettera che Fico ha inviato ...

Sicurezza : Fiano - ‘Fico non si faccia umiliare da Salvini’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – Secondo Salvini ‘o passano emendamenti o non si va. Si rischia grosso problema per il governo’. In questo Paese la separazione dei poteri è considerata vintage. è un ministro che decide se gli emendamenti sono ammissibili o no. Il Presidente Fico non si faccia umiliare”. Lo scrive su Twitter Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera.L'articolo Sicurezza: Fiano, ...

Salvini contro Fico : 'Blocca Dl Sicurezza' - la replica : 'Ignora come funziona la Camera' : Il decreto Sicurezza Bis finisce di nuovo al centro di una disputa tra le due forze di governo. Stavolta Salvini sostiene che sia stato lo stesso Presidente della Camera, Roberto Fico, a bloccare otto emendamenti voluti dalla Lega. A sua volta, però. Fico replica che non ha bloccato nulla, in particolare gli emendamenti di cui parla Salvini, e che in realtà se ne stanno vagliando altri. Il Presidente si chiede quindi se chi parla conosce davvero ...

Salvini attacca Fico - su dl Sicurezza c’è problema politico con M5s : Tutto fermo alla Camera sul decreto Sicurezza bis. A chiedere ieri lo stop dei lavori, che riprenderanno oggi alle 12, e' la Lega che solleva un "problema politico" con il Movimento 5 stelle, anzi un "problema politico serio", scandisce in serata Matteo Salvini. E a nulla servono le rassicurazioni offerte dal sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia, sull'intenzione di risolvere la questione: la Lega tiene il punto, non si va avanti finche' ...

Dl Sicurezza bis - Fico contro Salvini : “Dice il falso o non sa come funziona la Camera” : Fico ha replicato alle accuse di Salvini: secondo il ministro il presidente della Camera aveva scelto per motivi politici di ostacolare alcune modifiche al dl Sicurezza bis: "Qualcuno oggi dice che ho preso una decisione politica, quella di bloccare delle proposte a favore delle forze di polizia. Dice il falso e fa propaganda, o semplicemente ignora come funziona la Camera".Continua a leggere

Sicurezza : Salvini - ‘Fico e M5S bloccano emendamenti per forze ordine’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Se c’è qualcosa che mi ha fatto incazzare oggi non sono i soldi russi ma sono a fianco di quei parlamentari della Lega che hanno sospeso i lavori in commissione sul decreto Sicurezza bis perché qualcuno sta cercando di bloccare gli emendamenti per le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Ora il presidente della commissione è dei 5 stelle, il presidente della Camera è dei 5 Stelle. Non so ...

Sicurezza : Salvini - ‘Fico e M5S bloccano emendamenti per forze ordine’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Se c’è qualcosa che mi ha fatto incazzare oggi non sono i soldi russi ma sono a fianco di quei parlamentari della Lega che hanno sospeso i lavori in commissione sul decreto Sicurezza bis perché qualcuno sta cercando di bloccare gli emendamenti per le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Ora il presidente della commissione è dei 5 stelle, il presidente della Camera è dei 5 Stelle. Non ...

Decreto Sicurezza - Matteo Salvini contro Roberto Fico : "Problema politico" - salta tutto? : "Un problema politico". La Lega chiede la sospensione dei lavori sul Decreto Sicurezza bis, all'esame delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera. La colpa è "l'ostruzionismo burocratico" denunciato dal Carroccio riguardo all'atteggiamento di Roberto Fico, presidente della Camer

**Sicurezza : Brescia-Businarolo - ‘attacchi ingiustificati - solidarietà a Fico’** : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Riteniamo francamente ingiustificati gli attacchi alle presidenze delle commissioni chiamate secondo il regolamento della Camera al vaglio delle ammissibilità. Un vaglio che abbiamo valutato con criteri consolidati, forti di recenti sentenze della Corte Costituzionale e di diversi richiami del Presidente della Repubblica”. Lo dichiarano Giuseppe Brescia e Francesca Businarolo, presidenti delle ...

Dl Sicurezza bis - Salvini adirato con Fico : “Blocca 8 emendamenti della Lega del pacchetto polizia” : Matteo Salvini adirato con Fico: "Mi stupisco che Fico stia bloccando otto emendamenti al dl Sicurezza, coofirmati da Lega e 5Stelle, per migliorare qualità della vita di poliziotti e vigili del fuoco". Ma Fico rimanda al mittente le accuse: "emendamenti sono oggetto del vaglio che i presidenti di commissione competenti svolgono in piena autonomia"

Dl Sicurezza bis - Salvini : “Fico blocca otto emendamenti della Lega”. Presidenza Camera : “Sbaglia - sono in commissione” : otto emendamenti presentati dalla Lega al decreto Sicurezza bis sono al centro dell’ennesima frizione tra le due anime del governo gialloverde. A dare fuoco alle polveri è stato Matteo Salvini, che ha puntato il dito contro il presidente della Camera: “Mi stupisco che Fico stia bloccando otto emendamenti al dl Sicurezza, coofirmati da Lega e 5Stelle, per migliorare qualità della vita di poliziotti e vigili del fuoco”, ha detto ...

Sicurezza : Speranza - ‘da maggioranza schiaffo a Fico su audizione Seawatch’ : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Il no definitivo alle audizioni alle Ong rappresenta non solo uno schiaffo della maggioranza ai diritti della minoranza, ma anche alla proposta di mediazione arrivata da Fico che indicava nella sua lettera la possibilità di una rigorosa delimitazione dell’oggetto dell’audizione atto a non interferire con il procedimento giudiziario. Si tratta di un precedente inedito e pericoloso e di una ...

Sicurezza : Fico - ‘audizione Seawatch con ‘paletti” - no presidenti commissione’ (2) : (AdnKronos) – Fico ricorda che il Regolamento “affida ogni valutazione conclusiva attinente all’organizzazione dei lavori della Commissione al Presidente che, nel giudicare dell’essenzialità o meno di un’attività conoscitiva nell’ambito dell’esame in sede referente di un progetto di legge, è chiamato a valutare, come nel caso in esame, anche profili di opportunità istituzionale. Parimenti ...

**Sicurezza : Fico - ‘audizione Seawatch con ‘paletti” - no presidenti commissione** : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha inviato una lettera ai presidenti della commissioni Affari costituzionali, Giuseppe Brescia, e Giustizia, Francesca Businarolo, dopo le proteste delle opposizioni per la mancata audizione della Seawatch, prevista per il 3 luglio. Nella lettera il presidente Fico scrive che l’audizione potrebbe essere fatta “attraverso una rigorosa delimitazione ...