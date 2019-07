Sicilia | supermercati Sma | Filcams ‘garantiti 788 posti di lavoro’

calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – “Siamo soddisfatti del risultato raggiunto che ha permesso di garantire 788 livelli occupazionali. Un dato non da poco, considerato l’attuale scenario della grande distribuzione alimentare in, segnato dal fallimento del Gruppo Abate, Gicap e Cambria e con altre realtà che stanno vivendo preoccupanti difficoltà. L’unico rammarico è che, nonostante gli sforzi profusi, non si sia riusciti ad individuare un ‘paracadute’ per questi lavoratori. Ma il nostro impegno proseguirà, portando tale fenomeno all’attenzione del governo regionale”. Così Monja Caiolo, segretario generaleCgil Palermo eha commentato l’intesa, raggiunta insieme a Uiltucs Uil e Fisascat, per la cessione dell’intera rete venditana di Sma-Simply. Un accordo che ha permesso di salvaguardare i 766 ...

siciliaopinione : Vertenza supermercati SMA, Uiltucs #Sicilia: “Salvi 800 dipendenti, garantiti gli stipendi'. La notizia:… - gemini0673 : Supermercati pieni di limoni provenienti dalla Spagna con la scritta buccia non edibile, con tutti i limoni che abb… - andreapalazzo2 : RT @unifreenews: Estate iliad: le Simbox sbarcano in diverse località balneari dalla Sicilia alla riviera romagnola. Nuove installazioni an… -