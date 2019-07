Serie B | ufficiale il ripescaggio del Venezia

Serie B - è ufficiale : escluso il Palermo - ripescato il Venezia : Il consiglio federale della Figc ha escluso per inadempienze il club rosanero, riammettendo invece il Venezia. In Serie C...

Mindhunter 2 ha finalmente una data ufficiale : David Fincher ha annunciato il ritorno della Serie su Netflix : Se siete ancora alle prese con i rompicapo della prima stagione sappiate che il tempo sta per scadere: David Fincher ha annunciato che Mindhunters 2 tornerà presto rivelando la data ufficiale di messa in onda su Netflix. Già nei giorni scorsi si è parlato di un lancio estivo per i nuovi episodi ma ora è David Fincher che finalmente ha regalato ai fan della serie una data ufficiale in un podcast radiofonico: Jonathan Groff e Holt McCallany ...

Ufficiale il cast di Bridgerton - la prima Serie di Shonda Rhimes per Netflix : ecco i 12 attori e personaggi : Dopo la notizia della mitica Julie Andrews scritturata come voce narrante dello show, è stato annunciato l'intero cast della serie di Shonda Rhimes per Netflix, l'adattamento della saga letteraria dei Bridgerton di Julia Quinn. La serie omonima è ambientata e girata a Londra e debutterà nella piattaforma nel 2020, con otto episodi della durata di un'ora ciascuno. Creata e prodotta da Chris Van Dusen (già dietro il successo di Scandal) con ...

Serie B - ufficiale l’esclusione del Palermo : parere negativo della Covisoc per assenza di criteri economici : Il club rosanero è stato escluso dalla prossima Serie B, è questo il contenuto del parere emesso oggi dalla Covisoc Il Palermo è escluso dalla prossima Serie B, parere negativo dunque quello emesso dalla Covisoc che ha stabilito come non ci siano i “criteri economico finanziari previsti per l’ottenimento della licenza nazionale ai fini dell’ammissione al campionato di Serie B 2019/20“. Simone Fanini/LaPresse La ...

Giampiero Ventura alla Salernitana. Ora è ufficiale - dopo la parentesi al Chievo riparte dalla Serie B : La Salernitana ha annunciato "di aver raggiunto l'accordo con Giampiero Ventura e di avergli affidato la guida della prima squadra. Il tecnico ha firmato con il club granata un contratto per l'attuale stagione sportiva con opzione". Lo comunica il club. L'ex commissario tecnico della nazionale ha fi

Wimbledon – Inutili le lamentele di Nadal : adesso è ufficiale - Federer testa di Serie numero 2 : Niente da fare per Nadal: Federer confermato ufficialmente seconda testa di serie di Wimbledon Nei giorni scorsi Rafa Nadal si è lamentato della formula unica di Wimbledon per l’identificazione delle teste di serie, che privilegia i risultati in erba. A nulla sono servite però le lamentele del maiorchino, numero 2 del ranking ATP, e il supporto del numero 1 al mondo Novak Djokovic: adesso è ufficiale, è Federer la testa di serie ...

Motori – BMW Serie8 Gran Coupé finalmente il lancio ufficiale dell’ammiraglia dell’Elica [GALLERY] : BMW Serie8 Gran Coupé è stata presentata ufficialmente la terza variante della “famiglia 8”, la “anti Panamera” finalmente vede la luce In queste ultime ore è stata ufficialmente presentata la Serie8 Gran Coupé, dopo le prime foto trapelate nelle settimane precedenti, BMW ha svelato la sua ammiraglia in una versione inedita. Questa Coupé a quattro porte, quattro posti, ribattezzata da subito “anti ...

Motori – BMW Serie8 Gran Coupé : l’anti Panamera è pronta per il lancio ufficiale [GALLERY] : La BMW Serie8 Gran Coupé è ora pronta per il lancio ufficiale, le prime immagini mostrano tutto il suo stile da berlina sportiva Finalmente ci sono novità riguardanti la BMW Serie8 Gran Coupé, per mesi si è parlato di questa maxi Coupé, anche se era sempre stata avvistata camuffata, la prima immagine ufficiale era stata svelata all’inizio del mese di maggio e ritraeva l’ammiraglia in uno studiato gioco di luci e ombre che ...

Serie B - la Juve Stabia conferma il tecnico Caserta : il comunicato ufficiale : “Il Presidente Andrea Langella, in relazione alle notizie che quotidianamente vengono riportate da alcuni Organi d’informazione, ed al fine di evitare equivoci ed inutili fraintendimenti, precisa che mister Fabio Caserta è e sarà l’allenatore della prima squadra”. E’ questo il comunicato ufficiale della Juve Stabia che conferma l’allenatore Fabio Caserta anche per il campionato di Serie B dopo le voci ...

Calciomercato estivo Serie A : inizio ufficiale il 1° luglio con chiusura il 2 settembre : In queste settimane si è cominciato a parlare di trattative di mercato calcistico. La campagna estiva dei trasferimenti, però, aprirà ufficialmente tra qualche settimana. Nel frattempo, le società iniziano ad intavolare trattative per acquisti e cessioni. La Federcalcio ha già annunciato le date di inizio e fine della sessione estiva di Calciomercato. L’apertura sarà fissata per lunedì 1° luglio 2019, con possibilità di ufficializzare i ...

Ufficiale - Conte all’Inter : sarà l’allenatore più pagato in Serie A : L’Inter ufficializza l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra: a lui “il più caloroso benvenuto nella nostra grande famiglia”, scrive la società sul suo sito web. “Conte inizia il suo viaggio con l’Inter: due entità con lo stesso obiettivo, lo stesso orizzonte, quello della vittoria”, si legge nel comunicato Ufficiale della società. “La sfida del […] L'articolo Ufficiale, Conte ...

Ufficiale lo spin-off di Vis a vis - una nuova Serie sulla vita dopo il carcere per la OITNB spagnola : Il primo ed unico spin-off di Vis a Vis arriverà sulla Fox spagnola nel 2020: Fox e Globomedia hanno appena annunciato la decisione di produrre uno spin-off della serie thriller (nota all'estero anche come Locked Up), dal titolo Vis a Vis: El Oasis. La nuova serie è pensata per chiudere il cerchio rispetto all'originale, la saga delle detenute del penitenziario femminile di "Cruz del Sur" creata da Iván Escobar insieme agli ideatori de La ...