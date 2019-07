Scoperta la lettera cristiana più antica del mondo | risale al 230 e cambia l’idea dei

meteoweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) E’ il manoscritto cristiano più antico dele la suaè avvenuta da poco. Si tratta di un papiro egizio del III secolo che fa parte della collezione di antichità dell’Università di Basilea, classificato come “P.Bas. 2.43” e datato all’anno 230. L’ateneo svizzero ha annunciato lacon un comunicato, spiegando che “si tratta della piùdi tutte le prove documentali cristiane dell’Egitto romano e dell’interocristiano del III secolo“. Il documento, unaprivata a carattere familiare, fornisce preziose informazioni suldei primi cristiani nell’impero romano, che non risultano registrate da nessun’altra fonte storica. I primi cristiani nell’impero romano, in genere, vengono descritti come eccentrici ed estremisti, che si sono ritirati dalperché minacciati di ...

