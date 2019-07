Scontro treni in Puglia | il ricordo dei familiari delle vittime | video

Scontro tra treni in Puglia : «Il controllore sta malissimo». Gli audio choc a tre anni dalla strage : A tre anni dalla strage avvenuta in Puglia il 12 luglio del 2016, quando 23 persone morirono e 50 rimasero ferite in seguito ad uno Scontro tra due treni, l'Astip, Associazione strage treni in...

Accadde oggi : il 12 Luglio 2016 lo Scontro tra treni in Puglia - in un VIDEO le voci del disastro ferroviario : Il 12 Luglio 2016 si è verificato un disastro ferroviario in Puglia: morirono 23 persone e altre 50 rimasero ferite a causa dello scontro tra un treno partito da Andria con un convoglio proveniente da Corato. Nel terzo anniversario della strage l’Astip, Associazione Strage treni in Puglia, che riunisce molti familiari delle vittime, ha realizzato un VIDEO di pochi minuti in cui è stato incluso l’audio di una richiesta di soccorso, ...

