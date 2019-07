Savoini l' imbucato La Lega lo scarica ma ci sono montagne di foto | audio e video che

huffingtonpost

(Di venerdì 12 luglio 2019) Il premier non sa chi sia, il ministro dell’Interno non sa a quale titolo fosse lì, per il sottosegretario Giorgetti si tratta semplicemente di un “fanfarone”. Volendo dare credito alle spiegazioni ufficiali, Gianlucaera alla cena di Stato a Villa Madama offerta da Conte al presidente russo Vladimir Putin lo scorso 4 luglio in qualità di. Nessuno, è evidente, ha interesse nel dipanare l’alone di mistero intorno al presidente dell’Associazione Culturale Lombardia Russia, indagato dalla procura di Milano nell’inchiesta per corruzione internazionale, intercettato - come ha svelato Buzz - il 18 ottobre nel lussuoso hotel Metropol di Mosca mentre negoziava con altre 5 persone, tre russe, un finanziamento da 65 milioni di euro derivanti dal petrolio russo per la campagna elettorale della. A parte ...

patriziaprestip : Ricapitolando. Il fedelissimo #Savoini , per Salvini: - prima non era in delegazione; - poi spuntano le foto; - po… - vitti2173 : RT @emifittipaldi: Salvini su Savoini, il fedelissimo indagato per corruzione: 'Non era nella delegazione. Ah, ci sono le foto? S'è imbucat… - melettadl : #Savoini chi? Il Matteo nazionale odierno, a sua insaputa, lo aveva al tavolo... Un imbucato! E lui è quello che pr… -