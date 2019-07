Savoini fotografato agli incontri della Lega con Putin

Blastingnews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Negli ultimi giorni si sta parlando molto dello scandaloto ai presunti finanziamenti russi allaNord. Entrando nei dett, tale 'scandalo' è nato a seguitopubblicazione di un articolo del conosciuto sito statunitense 'Buzzfeed News'. Nell'inchiesta di Buzzfeed, si parlava di un incontro avvenuto tra personalità russe e italiane all'Hotel Metropol di Mosca. Su tale incontro, Buzzfeed ha pubblicato il presunto 'audio segreto' dove compaiono tre russi e tre uomini italiani, tra cui l'ex portavoce di Salvini e presidente dell'associazione culturale Lombardia-Russia Gianluca. Il parere del Ministro dell'Interno sulla partecipazione diai meeting leghisti coi russi In seguito allo scoppiare delle polemiche, la reazione di Salvini non si è fatta minimamente attendere. Lo stesso segretarioNord ha sostenuto che lanon avrebbe mai ricevuto ...

