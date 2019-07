Sara Affi Fella contro Luigi Mastroianni | Basta con le frecciatine L' ex

Sara Affi Fella contro Luigi Mastroianni : "Basta con le frecciatine - non conosci nemmeno bene i fatti!" : Luigi Mastroianni, nelle ultime ore, ha espresso la propria "solidarietà" ad Alessio Campoli, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, scelto da Angela Nasti al termine della sua esperienza sul trono, con cui la storia d'amore, in breve, non è mai decollata.A riguardo, si sono scatenate anche un bel po' di polemiche al punto che Angela Nasti è stata addirittura accusata di essere una sorta di Sara Affi Fella 2.0.prosegui la letturaSara Affi ...

Uomini e Donne/ Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni : scontro social! - Trono Classico - : Ecco tutte le principali indiscrezioni sui potenziali tronisti della nuova stagione del Trono Classico di Uomini e Donne.

L’uomo eritreo accusato per errore di essere un trafficante sarà rilasciato : Da tre anni si trovava in carcere in Italia per uno scambio di persona, riconosciuto oggi dalla Corte d'Assise di Palermo

Luigi Mastroianni vs Sara Affi Fella un anno dopo - lei risponde : “Basta subire - non starò in silenzio” : Botta e risposta a distanza tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni a un anno dalla finta scelta a Uomini e Donne. Il siciliano paragona Angela Nasti a Sara, rimarcando ancora una volta le similitudini tra i troni delle due. La Affi Fella replica: “Basta, è passato un anno. Non subirò in silenzio”.Continua a leggere

Palermo - errore di persona sul trafficante di uomini : solo 5 anni all'imputato - sarà subito scarcerato : La Corte d'assise presieduta da Alfredo Montalto: "Questa persona non è il Generale". Condannato per favoreggiamento. Era in custodia cautelare dal 2016

Una sera non sono riuscito a controllarmi! Nicola Panico - la verità su Sara Affi Fella : Sari Affi Fella, dopo due anni dall’esperienza a Temptation Island parla Nicola Panico, il fidanzato della ragazza poi finita sul trono più chiacchierato della storia con la farsa della scelta tra Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni- Un inganno portato avanti fino alla fine, con tanto di finta scelta. E se non fosse stato per Nicola Panico, che in preda alla gelosia per una relazione di lei con un calciatore raccontò tutto alla redazione, forse ...

Sara Affi Fella oltre l’amore con Francesco Fedato : la passione brucia : Sara Affi Fella “oltre” l’amore con Francesco Fedato: la passione brucia Sara Affi Fella si è rialzata dopo lo scandalo di cui è stata protagonista a Uomini e Donne. Quel periodo buio oggi è del tutto superato, grazie anche a Francesco Fedato, il calciatore che le ha rapito il cuore e con cui sta vivendo […] L'articolo Sara Affi Fella oltre l’amore con Francesco Fedato: la passione brucia proviene da Gossip e Tv.

