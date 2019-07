Sanità | Regione Veneto agevola procreazione medicalmente assistita

calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) Venezia, 12 lug. (AdnKronos) – La Giunta regionale del, su proposta dell’Assessore alla, Manuela Lanzarin, ha approvato nuove indicazioni operative per l’erogazione delle prestazioni di(PMA), sia omologa che eterologa, con lo scopo di renderne più agevole e meno costoso l’utilizzo da parte delle coppie che desiderano procreare, ma faticano, o sono impossibilitate a farlo in modo naturale.‘E’ una scelta di civiltà alla quale teniamo molto ‘ dice il Presidente dellaLuca Zaia ‘ perché la nascita di un bambino è uno dei momenti più gioiosi della vita, e un sistema sanitario di avanguardia come il nostro ha il dovere morale di creare le migliori condizioni possibili perché ciò avvenga. Per questo abbiamo investito negli anni scorsi, e investiremo ancora, in strutture, dotazioni ...

