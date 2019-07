Sanità | Regione Veneto agevola procreazione medicalmente assistita 3

calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) (AdnKronos) – Esenzione anche per i pazienti con patologia tumorale che siano in età fertile e con prognosi favorevole a lungo termine che desiderano preservare la loro fertilità ma che, sottoponendosi alle terapie farmacologiche, radioterapiche o chirurgiche, rischiano di compromettere la fertilità futura. ‘In questo caso – annuncia l’Assessore ‘ abbiamo anche creato all’Azienda Ospedaliera di Padova il Centro per la Oncofertilità, che mi pare estremamente significativoTutte queste prestazioni saranno individuate con un decreto del Direttore Generale dell’Areae Sociale. Insi configurano come Livelli Aggiuntivi di Assistenza le prestazioni di PMA alle pazienti con età compresa tra 46 e 50 anni, purchè ne sia scientificamente provata la fertilità. Per questo, sono stati stanziati 360 mila euro aggiuntivi.L'articolo: ...

