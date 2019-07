Sanità | Regione Veneto agevola procreazione medicalmente assistita 3

liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019) (AdnKronos) - Esenzione anche per i pazienti con patologia tumorale che siano in età fertile e con prognosi favorevole a lungo termine che desiderano preservare la loro fertilità ma che, sottoponendosi alle terapie farmacologiche, radioterapiche o chirurgiche, rischiano di compromettere la fertilità

Corriere : Ospedali pubblici, code per tutti ma non se paghi: la mappa Regione per Regione - zazoomblog : Sanità: Regione Veneto agevola procreazione medicalmente assistita - #Sanità: #Regione #Veneto #agevola - MatteoScardigli : RT @iltirreno: ?? Comincia oggi una nostra inchiesta sui tempi di attesa per esami e visite e sull'efficienza della sanità in Toscana. In qu… -