Salvini scarica Savoini | Non invitato da me

Trump e Putin scaricano Salvini Lega sacrificata e sempre più sola : A poche settimane dalla missione di Salvini negli Usa e pochi giorni dalla visita di Putin ecco i nastri di Savoini. Non è solo uncaso. Lega scaricata dagli Usa o compromessa da Mosca? Segui su affaritaliani.it

Vittorio Feltri - informazioni privilegiate : perché Matteo Salvini non scarica Luigi Di Maio : La Lega nei sondaggi è cresciuta ulteriormente, sfiorando anzi superando il 38 per cento, un primato dai tempi della Democrazia cristiana. Un successo di queste proporzioni non lo raggiunse nemmeno Berlusconi nei tempi migliori. Ciononostante molta gente si domanda perché Salvini non spinga per lo s

San Ferdinando 100 giorni dopo - la ruspa Salviniana trasforma la baraccopoli in discarica : L’orizzonte nell’area industriale della piana di Gioia Tauro, dal lato di San Ferdinando, è una, due, decine di cataste di rifiuti. Pannelli di legno, cartoni, materassi, lamiere di amianto, reti accartocciate, tendoni, stracci, ammassati in grossi cumuli che occhieggiano dall’erba ogni giorno un po’ più alta. Quel che resta della baraccopoli di San Ferdinando, sgomberata il 6 marzo scorso con grande ribalta ...

L'Olanda scarica la comandante Carola e dà (in parte) ragione a Salvini : L'Olanda, il Paese di cui batte bandiera la Sea Watch 3, ha criticato la decisione della comandante Carola Rackete di dirigersi verso Lampedusa, osservando che sarebbe "potuta andare in Libia o in Tunisia". È quanto emerge da una lettera della segretaria di Stato olandese all'immigrazione, Ankie Broekers-Knol, in risposta al ministro dell'Interno italiano, Matteo Salvini. Nella missiva pubblicata dal Corriere della Sera si sottolinea che ...

Giuseppe Conte non vuole essere scaricato : dopo il fallimento con Bruxelles segue la linea di Salvini : La trattativa con Bruxelles non è andata come sperava Giuseppe Conte e così il premier deve utilizzare strumenti più Salviniani. I partner della zona Euro infatti non hanno alcuna intenzione di fare dietrofront, lo hanno precisato anche ieri venerdì 21 giugno, quando hanno fatto sapere di "non aver

Alitalia - un altro mese per evitare il crac. E Salvini «scarica» Lotito : manca sempre all’appello un socio che acquisisca il 40% della società a fianco di Delta. Fs e Mise. Il vicepremier non gradisce l’offerta del presidente della Lazio: «Meglio qualcuno che si occupa di trasporti

Anche Farage scarica l'armata immaginaria di Salvini : Le elezioni europee sono state spesso raccontate, in Italia, come un incontro di wrestling tra la “squadra fortissimi” dei sovranisti, Lega in testa, e la vecchia truppa di eurocrati, destinata a una morte annunciata. Il “Capitano” avrebbe così sbaragliato gli avversari in un blitzkrieg memorabile,