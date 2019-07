Salvini | «Savoini? Non l' ho invitato in Russia e non so cosa facesse a quel tavolo»

Fondi russi alla Lega - Pd : “È vero che Savoini ha svenduto l’Italia a Mosca? Salvini risponda” : Il Pd ha chiesto chiarezza a Salvini, in merito ai presunti Fondi russi alla Lega: "È vero che c'è stata questa trattativa? Abbiamo anche scoperto che la sede di Lombardia-russia, l'associazione di Savoini, si trova proprio nello stesso edificio in cui ha sede la Lega. Che cosa strana", ha detto Lia Quartapelle.Continua a leggere

Fondi russi alla Lega - Salvini : “Savoini? Non l’ho invitato e non so cosa facesse” : E’ stato il suo portavoce appena eletto segretario. E’ l’uomo che da venti anni tiene i rapporti tra la Lega e Mosca. L’associazione di cui è presidente, che si chiama “Lombardia-russia”, ha sede negli uffici di via Bellerio, gli stessi del Carroccio. Ma Matteo Salvini dice di non sapere cosa ci facesse Gianluca Savoini a Mosca nell’ottobre 2018 e a Villa Madama nell’incontro bilaterale con Vladimir ...

Pd - Gentiloni : “Perché Salvini non dice che Savoini è un mariuolo? M5s? È sull’orlo del suicidio di massa” : “Caso Lega-Russia? Perché Salvini non dice che Savoini è un imbroglione, un mariuolo, una mela marcia? E non a caso ho scelto due espressioni non casuali”. Così, ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio 24, il presidente del Pd, Paolo Gentiloni, si pronuncia sulla vicenda che ha riguardato la Lega e lo fa citando Bettino Craxi, quando gli chiesero di definire Mario Chiesa. Lega, Salvini: “Savoini? Non sapevo di ...

Gianluca Savoini indagato a Milano per i fondi russi alla Lega. Renzi sfotte Salvini : "Chi devi querelare" : È Gianluca Savoini, il presidente dell'associazione Lombardia-russia, il primo indagato dalla Procura di Milano nell'ambito dell'indagine su presunti finanziamenti russi alla Lega. La conferma arriva da fonti investigative. Il diretto interessato, ex portavoce di Matteo Salvini, si difende: "Non ho