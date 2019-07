blogo

(Di venerdì 12 luglio 2019) Matteooggi ha tenuto una conferenza stampa al Viminale per presentare un accordo sottoscritto con i gestori delle discoteche, "un'intesa programmatica di prevenzione all'abusivismo e per assicurare adeguate misure di sicurezza". Lui stesso ha aperto la conferenza scherzando:"Scusate il ritardo, stavo cercando di nascondere gli ultimi rubli..."Ovviamente, quando è stato il momento di rispondere alladei giornalisti, queste si sono concentrate sull'argomento più caldo di questi giorni, ossia quello dei presunti fondi russi alla Lega.Aè stato chiesto prima di tutto perché, se è vero che lui non c'entra niente in quelle trattative, invece di querelare i giornalisti non querela Gianluca, che sarebbe dunque un millantatore.ha risposto soltanto:"Farò tutto quello che è necessario per tutelare me e la Lega, che ha bilanci puliti e trasparenti"E' ...

loralda81 : Video, Salvini elude le domande su Savoini e fa sarcasmo sulla magistratura: 'Inchiesta ridicola' - pennililla : Trasformare in #caricatura fatti seri è un tipico comportamento di chi elude il #problema. Nella sua diretta… - CharlyMatt : @giuliobraga A me sembra sia lei a non capire, visto che elude il punto. Il punto sono le migliaia e migliaia di co… -