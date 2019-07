Salvataggio in mare al largo della Sicilia per una tartaruga Caretta Caretta | il plauso

meteoweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) Il Capitano L.C. Giuseppe Bertolini mentre proseguiva al comando del catamarano ALE M.compagnia navale Liberty Lines attirato da una grossa matassa di reti, nasse e cordame affiorante rallenta la corsa e superata la stessa veniva avvisato dal piccolo Samuele che una testolina sbucava dalla matassa affiorante. A questo punto il comandante virava di 180 gradi e affiancava lentamente l’ammasso di reti che era trascinato in superficie da un esemplare diche a stento riusciva a mettere la testa fuor d’acqua. Tra lo stupore entusiasta dei viaggiatori, e gli applausi, mentre il comandante era al timone, l’equipaggio formato dal personale di bordo provvedeva al recuperosfortunata ma fortemarina. Quindi tirata su lentamente veniva adagiata con tutta la matassa di reti e corde in sicurezza in un punto del mezzo e sorvegliata a vista dagli stessi ...

