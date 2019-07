Salone auto | Sala | “Nessun ostilità con Torino | ma non possiamo che ascoltarli Se idea

Torino perde il Salone dell'Auto : Appendino valuta le dimissioni : Giorgia Baroncini "Sono furiosa, mi riservo qualche giorno di tempo per le valutazioni politiche del caso", ha dichiarato il sindaco M5S. E oggi a Torino arriva Di Maio "Sono furiosa per la decisione del comitato organizzatore del Salone dell'Auto di lasciare Torino dopo cinque edizioni di successo". Il sindaco del capoluogo piemontese, Chiara Appendino, è una furia. "Una scelta che danneggia la nostra città, a cui hanno anche ...

Torino - il Salone dell'Auto trasloca a Milano. La sindaca Chiara Appendino : "Sono furiosa" : Dopo cinque edizioni al Parco del Valentino di Torino, il prossimo anno il Salone dell'Auto cambierà città e si terrà a Milano dal 17 al 21 giugno 2020. L'annuncio a sorpresa è stato fatto ieri da Andrea Levy, Presidente del Salone dell'Auto:Seguendo la nostra vocazione innovativa, abbiamo scelto per il 2020 di organizzare la sesta edizione in Lombardia in collaborazione con l'Aci: sarà un grande evento internazionale, all'aperto e con una ...

Il Salone dell'Auto lascia Torino. Appendino è "furiosa" : Il Salone dell'Auto, dopo cinque anni, lascia Torino per approdare in Lombardia, dove, la prossima edizione si svolgerà dal 17 al 21 giugno 2020. Ad annunciarlo il presidente della manifestazione Andrea Levy, che spiega: "Seguendo la nostra vocazione innovativa, abbiamo scelto per il 2020 di organizzare la sesta edizione in Lombardia in collaborazione con Aci. Sarà un grande evento internazionale - dice - all'aperto, e con una ...

Torino perde il Salone dell’Auto (che va a Milano). Appendino vuole dimettersi : Il presidente Levy: «Sarà un grande evento internazionale, all’aperto e con una spettacolare inaugurazione a Milano». La sindaca contro i consiglieri pentastellati e Montanari: «Mi riservo qualche giorno per le valutazioni politiche del caso»

Ora il "Salone dell'auto" lascia Torino per Milano E la Appendino si infuria : Angelo Scarano Ennesimo flop per l'amministrazione Appendino a Torino. Il vicesindaco critica il Salone e gli organizzatori si spostano a Milano. 5S spaccati Il Salone dell'auto, dopo 5 anni lascerà Torino. A mettere in fuga la grande manifestazione dal capoluogo piemontese sono state le dichiarazioni del vice sindaco, Guido Montanari che aveva messo in discussione l'evento al Parco del Valentino. Dopo l'annuncio del "trasloco" a ...

