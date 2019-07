Salento | accesso limitato alla grotta della poesia

ilgiornale

(Di venerdì 12 luglio 2019) Emanuela Carucci Nonostante i divieti, tanti i bagnanti che continuavano ad affollare una delle più suggestive piscine naturali al mondo. Per questo il Comune costruirà un muretto e una cancellata per limitare l'all'area Niente più tuffi d" nel, una delle piscine naturali più suggestive al mondo. Si potrà continuare ad andare, ma l'all'area sarà. Partiranno a breve, infatti, i lavori del Comune di Melendugno per delimitare l'area con un muretto a secco ed una cancellata. A darne notizia è il quotidiano regionale "La Gazzetta del Mezzogiorno". Il tutto per salvaguardare lache ogni anno viene presa d'assalto dai turisti nonostante il divieto di balneazione, ma anche per la tutela degli stessi bagnanti. Ci sarebbe, infatti, il rischio dello sfaldamentofalesia efascia costiera. Nonostante i divieti, ...