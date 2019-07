Russiagate-Lega | Salvini scarica Savoini | Non l' ho inviato io | non so cosa

Giorgetti esclude un caso Lega-Russia : "In giro tanti fanfaroni". Savoini : "Finirà come il Russiagate" : “C’è gente un po’ che millanta. Vale per tutti quelli che fanno politica. C’è in giro un sacco di gente che parla in nome e per conto del sottoscritto, chissà quante cose si inventa. Nel caso specifico a me sembra che qualche fanfarone le sparava grosse e qualcuno in modo opportunistico per chissà quali fini approfitta del fanfarone per gettare discredito su Salvini”. Giancarlo Giorgetti ...