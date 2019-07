Rosy Abate 2 anticipazioni | Leonardo è cambiato | forse dal 13 settembre su Canale 5

Rosy Abate - 3a PUNTATA/ Anticipazioni : una proposta allettante e un addio - Replica - : ROSY ABATE torna con la Replica della terza PUNTATA, martedì 9 luglio: attentato contro la Regina di Palermo e il figlio Leonardo.

Ascolti TV | Martedì 9 luglio 2019. The Resident 13.2% - Rosy Abate 9.6% - Freedom 7% - In Onda 4.5% : The Resident - Matt Czuchry Su Rai1 The Resident ha conquistato 2.169.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 Rosy Abate – La Serie ha raccolto davanti al video 1.660.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 729.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 969.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Tutta Colpa del Vulcano ha raccolto ...

Rosy Abate – La Serie : trama e anticipazioni terza puntata di stasera 9/7 : Rosy Abate – La Serie: trama e anticipazioni terza puntata di stasera 9/7 Oggi 9 luglio 2019 alle 21.24 su Canale 5 andrà in onda Rosy Abate – La Serie. Le repliche della fiction, trasmesse da Mediaset per preparare il pubblico alla seconda stagione che prenderà il via ad autunno, tornano a farci compagnia anche questo caldo martedì sera. Nei due appuntamenti precedenti abbiamo visto l’affascinante Signora del crimine, come ...

Rosy Abate pronta a tutto per Leonardino : anticipazioni terza puntata 9 luglio : In preparazione per l’arrivo della nuova, seconda stagione di Rosy Abate – La serie, Canale 5 sta riproponendo la stagione d’esordio della serie spinoff di Squadra Antimafia dedicata all’omonima mafiosa siciliana interpretata da Giulia Michelini. Dopo il primo e il secono appuntamento, dunque, ecco il terzo episodio della prima stagione – messa in onda la prima volta a fine 2017 – che racconta un momento ...

Rosy Abate terza puntata : trama e anticipazioni 9 luglio 2019 : Rosy Abate terza puntata. Rosy Abate la serie torna su Canale 5 in replica martedì 9 luglio 2019 con Giulia Michelini per la regia di Beniamino Catena. Ecco di seguito trama e anticipazioni sulla terza puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Rosy Abate La Serie: riassunto seconda puntata Rosy (Giulia Michelini) è a pezzi. Francesco (Paolo Bernardini) è morto mentre cercava di aiutarla nell’affare con i Marsigliesi e i ...

Fiction Mediaset autunno 2019 - Rosy Abate dopo l’estate - Morandi pronto con L’Isola di Pietro 3 - Oltre la soglia e il Processo tra le novità : Fiction Mediaset autunno 2019: Rosy Abate 2 pronta a tornare su Canale 5 Cresce l’attesa per Rosy Abate 2, la Fiction di casa Mediaset più seguita degli ultimi anni. Giulia Michelini tornerà su ...

Ascolti TV | Martedì 2 luglio 2019. A The Resident basta il 13.4% per vincere. Rosy Abate 10.1% - la semifinale del Mondiale Femminile Inghilterra-Stati Uniti all’8.9% : The Resident - Emily VanCamp Su Rai1 The Resident hanno conquistato 2.281.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale 5 Rosy Abate – La Serie ha raccolto davanti al video 1.856.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai 2 la semifinale del Campionato Mondiale Femminile Francia 2019 Inghilterra-Stati Uniti ha interessato 1.720.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Italia 1 Transformers 3 ha catturato l’attenzione di ...

Ascolti Tv Martedì 2 luglio : The Resident su Rai 1 - la replica di Rosy Abate su Canale 5 : Ascolti Tv Martedì 2 luglio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)The Resident 1a Tv Free – Rai 1 – milioni e %Inghilterra – Stati Uniti (Francia 2019 Femminile) – Rai 2 – milioni e %Storie Maledette – Rai 3 – milioni e %Rosy Abate (replica) – Canale 5 – milioni e %Freedom – Rete 4 – milioni e %Transformers 3 – La Vendetta del caduto – Italia 1 – ...

Anticipazioni Rosy Abate terza puntata : il ritrovamento di Leonardo ma non ricorda nulla : Su Canale 5 è tornata in onda una delle fiction più amate e seguite dal pubblico nell'ultima stagione televisiva. Parliamo di Rosy Abate, la fortunata serie televisiva con protagonista Giulia Michelini, spin-off di Squadra Antimafia - Palermo oggi. Un ritorno decisamente ben voluto dal pubblico che lo scorso martedì sera ha premiato in termini di ascolti la prima puntata e che adesso attende di sapere con trepidazione cosa succederà nel corso ...

Rosy Abate - 2a puntata/ Anticipazioni : il piano per ritrovare Leonardo - replica - : Rosy Abate torna, replica della seconda puntata, martedì 2 luglio: la Regina di Palermo alla ricerca del figlio Leonardo.