Roma | l’ex Marcano punzecchia | “Non avrei mai dovuto lasciare il Porto”

Claudia Gerini al concerto dei TiRomancino : su Instagram la tenera dedica per l’ex : Claudia Gerini e Federico Zampaglione hanno avuto una lunga e bellissima storia d’amore che è stata coronata dal matrimonio celebrato nel 2005. Dalla loro unione nacque Linda, bionda, bellissima e molto somigliante alla sua mamma. Linda oggi a nove anni ed è una delle più grandi fan del papà. Fortunatamente, i rapporti tra la Gerini e Zampaglione sono rimasti ottimi, anche dopo il divorzio ufficializzato ...

Mondiali Qatar 2022 – Totti nuovo ambasciatore? Il mondo arabo pazzo dell’ex numero 10 della Roma : Francesco Totti possibile nuovo ambasciatore dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar: il mondo arabo è pazzo di lui I Mondiali 2022 in Qatar potrebbero avere un ambasciatore italiano famoso in tutto il mondo: Francesco Totti. Fonti provenienti dall’emirato lo rieriscono all’Adnkronos. All’interno dell’organizzazione c’è una forte pressione per convincere il governo a rendere l’ex numero 10 della Roma ...

Tutti pazzi per De Rossi - tanti i club sulle sue tracce : per l’ex Roma ci prova anche… il Milan : Sono tre le società che si sono messe sulle tracce di De Rossi, tra queste anche il Milan che ha deciso di farci un pensierino Daniele De Rossi si gode le vacanze ma pensa anche al suo futuro, che non sarà lontano dalla Serie A. L’ex centrocampista della Roma ha deciso di proseguire in Italia la propria carriera, considerando il fatto che la scelta di lasciare la Capitale non sia dipesa dalla sua volontà. Alfredo ...

Totti alla Sampdoria - Ferrero ci spera : l’ex capitano della Roma ci pensa : Come anticipato subito dopo la conferenza d’addio alla Roma da CalcioWeb, Francesco Totti è sempre più vicino alla Sampdoria. Il presidente Massimo Ferrero è innamorato alla follia di Totti e gli ha fatto un’importante offerta per diventare direttore tecnico dei blucerchiati. L’altra offerta, secondo Sky, è stata presentata dalla Fiorentina, ma la Sampdoria è in netto vantaggio, anche per il rapporto di Totti con la ...

Addio Totti alla Roma - il Codacons distrugge l’ex capitano : “non lo rimpiangeremo per quello che ha fatto” : L’Associazione di Consumatori ha espresso il proprio parere sull’Addio di Totti alla Roma, sottolineando di non rimpiangerlo per ciò che ha fatto in carriera L’Addio di Francesco Totti alla Roma ha scosso il mondo del calcio, sorpreso dalle parole dure e forti dell’ex capitano giallorosso nel corso di una conferenza stampa. AFP/LaPresse Se molti hanno accusato il club di Pallotta di aver abbandonato la propria ...

Roma : riqualificata l’ex cartiera di Via Salaria : Roma – Ieri mattina è stato presentato il progetto ‘CityLab 971’ attraverso il quale verrà data nuova vita all’ex cartiera di Via Salaria 971. Questo nuovo investimento di Urban Value by ninetynine fa seguito a ‘Pratibus District’ e ‘Ragusa Off’ che nei mesi scorsi hanno interessato ex depositi Atac. All’evento hanno partecipato Virginia Raggi e Giovanni Caudo. Sia la Sindaca di Roma che il ...

Roma – Totti nuovo direttore tecnico? La verità dell’ex capitano giallorosso : Francesco Totti taglia corto: le parole dell’ex capitano giallorosso parla sui social del suo futuro ruolo nella Roma Nelle ultime ore non si fa altro che parlare del futuro di Francesco Totti alla Roma: si vocifera infatti di un’offerta della società, che avrebbe proposto all’ex capitano giallorosso di ricoprire il ruolo di direttore tecnico. Stanco degli inutili rumors, Totti ha deciso di zittire tutti sui social: ...

Riciclaggio - il gup di Roma rinvia a giudizio l’ex re delle slot Francesco Corallo : rinviato a giudizio per l’accusa di associazione a a delinquere finalizzata al peculato, Riciclaggio ed evasione fiscale, Francesco Corallo, noto come il “re delle slot”. Lo ha deciso il gup di Roma accogliendo la richiesta della Procura. La posizione di Corallo era stata stralciata rispetto al processo principale che vede imputati, tra gli altri, l’ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la sua compagna Elisabetta Tulliani, il ...

“Fonseca - Ismaily e Marcos Antonio alla Roma?” - la risposta dell’ex vice allenatore di Lucescu : “Fonseca, Ismaily e Marcos Antonio alla Roma? Mi intrigano tutte e tre le cose per motivi diversi. Fonseca, dal mio punto di vista, ha sfruttato tre anni del nostro lavoro, ha sempre giocato con la nostra squadra e quando ha cambiato un paio di giocatori ha perso, e in tre anni ha lanciato pochissimi giovani. E’ un buon allenatore, ha vinto, però in un campionato che non è più veritiero, essendo fallite Dnipro e Metallist e con ...

Panchina Roma - si avvicina l’ex di Roma e Napoli - i dettagli : Sul versante Roma va registrato uno scatto importante di Paulo Fonseca per la Panchina giallorossa: pronto un blitz in Portogallo per convincere l’attuale tecnico dello Shakhtar Donetsk a trasferirsi nella capitale italiana con un’offerta di un triennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Dopo le esperienze al Porto e al Braga, l’allenatore portoghese è salito alla ribalta del calcio internazionale proprio ...

De Rossi rincara la dose - l’ex capitano della Roma non ci sta : “esprimo tutta la mia indignazione” : Le parole di Daniele De Rossi dopo il caos creatosi attorno alla Roma: l’ex capitano giallorosso non ci sta L’inchiesta della “Repubblica” non ha lasciato indifferente Daniele De Rossi. L’ex capitano della Roma, dopo una prima reazione focosa è tornato a rincarare la dose. Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse “In riferimento all’articolo ieri apparso sul quotidiano la Repubblica, a firma dei signori ...

Caos De Rossi - l’ex capitano della Roma ci va giù durissimo “se io sono un pezzo di merda…” : L’ormai ex capitano della Roma ha rivelato ad un amico il suo pensiero su quanto rivelato da Repubblica in questi giorni Daniele De Rossi respinge con forza il coinvolgimento nel terremoto fatto scoppiare da ‘Repubblica’ all’interno della Roma, un’inchiesta clamorosa che vorrebbe l’ex capitano giallorosso coinvolto in una specie di crociata insieme ad altri senatori contro Totti, Di Francesco e ...

Roma - l’addio di De Rossi e l’abbraccio con Totti. Poi quella frase sussurrata all’ex capitano : “Io non volevo” : Lacrime sugli spalti per il saluto a Daniele De Rossi. Il capitano è entrato in campo, con una colonna sonora da lui scelta, accolto dai compagni e dallo staff con un mega gonfiabile con scritto DDR 16 che vola al cielo. C’è un misto tra commozione, tristezza e sbigottimento per l’addio del numero 16. Lunghissimo applauso e abbraccio commosso di Ranieri, Pellegrini e Florenzi di De Rossi che è poi corso a bordo campo per abbracciare Bruno ...

Totti saluta De Rossi - le parole dell’ex capitano della Roma sono speciali : Francesco Totti saluta De Rossi nel giorno dell’ultima partita del centrocampista con i colori della Roma: le parole dell’ex capitano giallorosso “E’ mio fratello, anche fuori dal campo. Abbiamo condiviso tantissimo con questa maglia e con questi colori. Cose belle e brutte. Siamo riusciti a portare la Roma pure sul tetto del mondo con la maglia dell’Italia“. Lo ha detto l’attuale dirigente ...