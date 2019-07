Roma | la sindaca Raggi nomina Frongia come commissario Uefa Euro 2020

Emergenza rifiuti a Roma : pace Raggi-Zingaretti. La sindaca : "Fate la differenziata" : Il presidente della Regione Lazio e il sindaco di Roma siglano la pace sull’Emergenza rifiuti nella capitale. Dopo l'accusa di qualche giorno fa di Virginia Raggi sull’ordinanza "inapplicabile" della Regione - con tanto di video dall’impianto della Rida chiuso di domenica - i toni sembrano cambiati. "Chiedo a tutti i cittadini di aiutarci in un piano serio di raccolta differenziata perché solo in questo modo possiamo iniziare ...

Rifiuti Roma - sindaca Raggi : “Siamo al lavoro per trovare siti di destinazione all’estero” : “Oggi Ama ci darà i dati per quanto riguarda l’apertura degli altri siti regionali, quindi capiremo se questi flussi sono partiti. Su tutto il resto mi sembra di aver dimostrato chiaramente che alcuni impianti non sono stati aperti da subito come prevedeva l’ordinanza”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi, a margine di una iniziativa sui trasporti, in merito alla questione dei Rifiuti della Capitale, e sulla ...

Sindacati : dipendenti Roma Multiservizi hanno poche certezze : Roma – “Nel corso della riunione sulle aziende partecipate del Comune di Roma l’attivo ha lanciato un grido di allarme per la situazione di incertezza in cui versa la RomaMultiservizi i cui dipendenti non hanno, ad oggi, alcuna sicurezza riguardo la prosecuzione del servizio di assistenza, pulizia e accompagnamento effettuato dalla stessa societa’ nelle scuole comunali. Il Comune di Roma non ha fornito alcuna ...

Emergenza rifiuti : patto Raggi-Ama-sindacati per ripulire Roma : Roma – Lunedi’ 8 luglio la sindaca di Roma, Virginia Raggi, incontrera’ il cda di Ama spa e i sindacati di categoria per mettere a punto il ‘patto per il decoro di Roma’. È quanto si apprende dal Campidoglio. Si tratta di un’iniziativa sinergica individuata da sindaca, azienda dei rifiuti e organizzazioni sindacali gia’ nella scorsa settimana, e i cui punti specifici verranno discussi nell’incontro ...

Lorenzin contro Raggi : Roma sommersa da rifiuti - sindaca risolva emergenza epocale : Roma – “Roma e’ in ginocchio sotto una montagna di rifiuti. L’estate sta ampliando l’emergenza che e’ diventata ormai anche sanitaria. I nuovi vertici dell’Ama si mettano subito al lavoro per far tornare la Capitale in uno stato dignitoso. Progettualita’ per gli impianti e per la gestione della raccolta: la sindaca Raggi la smetta di dare la colpa ad altri e risolva questa emergenza epocale”. ...

#EmergenzaClimaticaRoma : consegnate 30.000 firme alla Sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi : “Ringrazio la Sindaca Virginia Raggi e il Presidente della Commissione Ambiente Daniele Diaco per aver accolto il nostro appello. La Capitale d’Italia può dare un esempio positivo al Paese che in questi giorni è soffocato da un’ondata di calore senza precedenti. Grazie soprattutto al sostegno delle migliaia di cittadini e di tutti coloro che hanno permesso all’iniziativa di Raggiungere un risultato così straordinario in poche ...

Stadio della Roma - nuova richiesta di archiviazione per la sindaca Virginia Raggi : Le nuove indagini non hanno cambiato il quadro probatorio e quindi Virginia Raggi deve essere archiviata. È la conclusione alla quale è giunta la pm Elena Neri riguardo all’accusa di abuso d’ufficio ipotizzata a carico della sindaca di Roma nella vicenda del nuovo Stadio della As Roma dopo un esposto di un architetto. Lo scorso 20 aprile, il gip Costantino De Robbio aveva detto no alla prima richiesta del pubblico ministero e ...

M5s - Lombardi : “Roma? Dopo tre anni di giunta Raggi sono costernata. Sindaca faccia una pubblica operazione verità” : “Roma? Indipendentemente dall’assalto mediatico del Messaggero, Dopo tre anni di giunta Raggi, io vivo in uno stato personale di costernazione per la mia città. A questo punto, bisogna fare un’operazione verità“. sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal capogruppo M5s alla Regione Lazio, Roberta Lombardi, sullo stato in cui versa la Capitale. ...

Secondo un sondaggio il 72% dei Romani boccia l'operato della sindaca Raggi : Il 72% dei romani non è contento dell'operato della sindaca Virginia Raggi. A tre anni dall'insediamento in Campidoglio della giunta pentastellata, si tirano le prime somme e, a quanto pare, per i grillini il vento è cambiato di nuovo. Il 60,8% di coloro che, il 19 giugno 2016, hanno votato la candidata sindaco del M5S, oggi, non lo rifarebbe. A rivelarlo è il sondaggio scientifico-statistico condotto da Euromedia Research per raccogliere ...

Marcia su Roma e caduta di VirginiaCronaca di una sindaca esausta : Virginia Raggi ha lo sguardo smarrito di chi si chiede "Ma chi me l'ha fatto fare?", esempio compiuto di una "politica dell'istante" che ha prodotto danni ancora non quantificabili, rispetto al già tragico panorama del Bel Paese. Segui su affaritaliani.it

Il M5s di Roma chiede la chiusura di una pagina Facebook per un attacco alla sindaca Raggi : Maledizioni in attesa del "tuo decesso" sono state rivolte all'indirizzo della sindaca di Roma Virginia Raggi tramite la pagina Facebook 'Li Sanpietrini nun se toccano". Venerdì sera il profilo ha postato la foto di lavori appena conclusi sul manto stradale una via di Trastevere, dove per riempire la buca fatta sul lastricato in sampietrini - tipica pavimentazione del centro storico Romano fatta con blocchetti di leucitite - è stato usato del ...

Sindacati a Roma - bloccato striscione Uil contro Di Maio e Salvini. Questura : Pincio tutelato - non esporlo lì : Sindacati in piazza oggi a Roma con una manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil per rivendicare il rinnovo dei contratti e un piano straordinario di assunzioni nella P.a. Il corteo è...

