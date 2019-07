Roma | ' dolce vita' di Valeriona | immersione nella fontana con sanzione da 550 euro Video

Blastingnews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Cosa non si fa per presentare un proprio prodotto, nel caso specifico un brano musicale il cui titolo 'Me Gusta (Baci Stellari)' identifica subito l'autrice. La 'nazionale', al secolo Valeria Virginia Laura Marini, questo il nome completo della celebre showgirl oggi 52enne, per pubblicizzare l'uscita del suo ultimo lavoro musicale ha scelto la massima esposizione mediatica: si è immersamonumentalena della Barcaccia ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti, come a voler replicare il bagno di Anita Ekberg ne La, ma con esito di tutt'altro genere. Il gesto le è costato caro: multa, Daspo urbano e condanna social. ...

gturcati : @GassmanGassmann ....voleva far rivivere i fasti della Dolce Vita imitando Anita Ekberg. Non le è riuscito. #Roma #barcaccia #valeriamarini - jeangranger_ : RT @fraurolo121: Paparazzi '40 anni della mia Dolce Vita' In esposizione a Roma sino al 31 agosto 2019 The King of paparazzi (cit.Fellini)… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: 'A me invece Roma piace moltissimo: una specie di giungla, tiepida, tranquilla, dove ci si può nascondere bene.' ???? Su @… -