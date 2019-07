Roma | bus va a fuoco | paura tra i passeggeri

Roma - esplode bus della linea 671 : panico tra i passeggeri in via Appia Nuova : panico a Roma per un bus dell'Atac della linea 671 esploso in via Appia Nuova. Intorno alle 14 paura all'incrocio con piazza Cesare Cantù, all'altezza di Colli Albani. Ancora...

Campi nomadi abusivi - Roma - Massaro (FI) : “5 stelle incapaci - task force del Viminale” : “A Roma oltre all’emergenza rifiuti esiste anche una emergenza Campi nomadi abusivi, che proliferano quotidianamente dal centro alle periferie, nella totale inerzia dell’amministrazione pentastellata – denuncia Pietrangelo Massaro, Vice Coordinatore Forza Italia Roma. “Si tratta – spiega Massaro – di sacche di degrado e delinquenza, presenti in tutti i Municipi, in molti casi a ridosso di abitazioni, scuole e attivitá ...

Roma - abusi su una suora : la procura chiede il rinvio a giudizio per un sacerdote : Un nuovo caso di abusi da parte di un uomo di Chiesa è stato portato alla luce dai magistrati della procura di Roma, che hanno chiesto il rinvio a giudizio per padre Giovanni Salonia, appartenente all’Ordine dei cappuccini. Si tratta di uno dei più noti psicoterapeuti che operano in ambito ecclesiale in Italia. Ad accusarlo di violenza carnale sarebbe una suora, sulla quale, secondo i pm che stanno seguendo il caso, il sacerdote avrebbe ...

Deviazioni bus e tram a Ostia e Roma : Roma – Domenica per un’iniziativa culturale a Ostia sara’ chiuso viale delle Repubbliche Marinare, nella carreggiata e verso da viale delle Repubbliche Marinare a lungomare Toscanelli-corso Duca di Genova. Da inizio a fine servizio deviate le linee di bus. Da lunedi’ 8 a lunedi’ 15 luglio, per fare posto a lavori in via dei Faggi, saranno limitate/sostituite le linee di tram 5, 14 e 19. Per 5 e 14 sara’ in ...

Il business delle plusvalenze : 717 milioni in un anno. Un terzo tra Juve e Roma : Oggi, su Repubblica, il business delle plusvalenze. “La parola magica del mercato: il tappeto sotto cui il calcio italiano nasconde il rosso della propria gestione, contraltare indispensabile ai costi in continua crescita delle squadre attanagliate da un “rosso” di 200 milioni l’anno e 4 miliardi di debiti”. I club di Serie A, tra il 1 luglio 2018 e il 30 giugno 2019, ne hanno fatte registrare 717 milioni. Un terzo di questi sono ...

Un altro autobus in fiamme a Roma : Un altro autobus è andato a fuoco martedì sera a Roma, su viale Togliatti. Il sesto da inizio anno. Secondo quanto riportava il Messaggero a metà marzo scorso – citando “documenti riservati dell'Atac, spediti ai giudici del Tribunale e ai commissari del concordato preventivo” – fino a quello di oggi

Roma - abusi sessuali su adolescente : arrestato 72enne : Marco Della Corte Roma, un ragazzino di 15 anni sarebbe stato adescato da un anziano uomo di Ciampino: avrebbe detto di essere un insegnante amico di suo nonno Il fattaccio è avvenuto a Ciampino (Roma). Dopo essersi spacciato per professore universitario ed ex militare conoscente di suo nonno, un 72enne avrebbe adescato un adolescente di 15anni portandolo a casa sua, con la promessa di trovargli un lavoro. Una volta conquistata la ...

Roma - l?altra beffa dei nuovi bus Atac : già pagati ma fermi : Mentre a Roma alle quattro di pomeriggio, col termometro oltre i 33 gradi e i condizionatori dei bus sfasciati, circolano poco più di 500 mezzi (Atac ne dovrebbe garantire almeno 1.170), in un...

Roma - allarme Atac : mancano 500 bus/ Attese raddoppiate - incendi e noleggi sbagliati : allarme bus Atac a Roma: ne mancano 500. Ritardi, guasti, età della flotta, investimenti sbagliati e noleggi inutili: stato caos dei mezzi pubblici Capitale

Roma - 500 bus in meno : e le attese raddoppiano : I 38 gradi al sole, perché alla fermata di ombra proprio non ce n?è, dopo 30 minuti diventano insopportabili anche per chi è giovane e in salute. Eppure in via Nomentana,...