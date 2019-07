Ho male alle mani, forse l’ho strangolata! Roberta, uccisa nella vasca da bagno dal fidanzato

(Di venerdì 12 luglio 2019) "Ho, credo di averla strangolata". Con queste parole Francesco D'Angelo ha confessato prima al padre e poi agli inquirenti l'omicidio della sua fidanzata, la 32ennePerillo, trovata mortadadella sua casa di via Rodi a San Severo, in provincia di Foggia, nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 11 luglio. L'uomo, 37 anni e affetto da problemi psichici, l'avrebbe ammazzata al culmine di un litigio.Fermato con l'accusa di omicidio, è stato interrogato dal pubblico ministero Alessio Marangelli della procura di Foggia al quale ha più volte ribadito di ricordare pochissimo di quanto accaduto e piangendo continuamente. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, i due, che stavano insieme da poco più di 2 mesi, avevano avuto un forte diverbio ieri pomeriggio, per cause che sono ancora da accertare.