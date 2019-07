Roberta Morise | “È finita con Luca Tognola | dopo tre anni era diventato geloso e

Roberta Morise spiega perché è finita col fidanzato Luca : perché Roberta Morise e Luca si sono lasciati Il pubblico italiano ha conosciuto il talento di Roberta Morise grazie all’Eredità, dove vestiva i panni di una delle professoresse, e grazie alla conduzione del programma Easy Driver che condivideva con Veronica Gatto. Lei, bella e statuaria, sta però passando un periodo non molto roseo nella sfera […] L'articolo Roberta Morise spiega perché è finita col fidanzato Luca proviene da Gossip ...

I Fatti Vostri : Roberta Morise ricondurrà con Magalli? La decisione : Roberta Morise confermata a I Fatti Vostri con Giancarlo Magalli È tempo di decisioni a Viale Mazzini e già da alcune settimane sono iniziate a circolare le voci di ipotetiche conferme e addii nei vari programmi tv. Oggi parliamo de I Fatti Vostri , la storia trasmissione del mattino di Rai2 che da settembre vedrà, come sempre, alla guida Giancarlo Magalli, vero mattatore della trasmissione. Al suo fianco tornerà, come ha anticipato Tvblog,

Roberta Morise, ex di Calo Conti, confermata di nuovo al fianco di Magalli a I Fatti Vostri Roberta Morise di nuovo confermata a I Fatti Vostri per la prossima stagione, e sempre al fianco di Giancarlo Magalli. L'ex di Carlo Conti che forse ricorderete come ereditiera al game show di Rai 1, tornerà nella prossima […]