Rimborsi Vodafone | TIM e Wind Tre per la fatturazione a 28 giorni subito | agguerrito il MC

(Di venerdì 12 luglio 2019) Nei primidi luglio, i, TIM eTre per laa 28sono stati dichiarati legittimi e dovuti dal Consiglio di Stato. Le apposite delibere Agcom che prevedevano la restituzione deierosi agli utenti devono essere dunque applicate, senza più alcuna scusa. Non la manda a dire il Movimento Consumatori che, proprio a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, è tornata alla carica con un comunicato ufficiale in cui intima agli operatori di fare in fretta e togliere il mal tolto ai consumatori appunto. La parola fine è stata posta su una vicenda davvero spiacevole e che si è protratta per fin troppo tempo. Proprio per questo motivo idi, TIM eTre si fanno estremamente necessari nell'immediato, proprio per non prolungare ancora l'attesa per qualcosa che da tempo spettava di diritto agli utenti. Il ...

