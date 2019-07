Rifiuti : M5S - 'Sicilia in stato di abbandono - Regione richiami enti a responsabilità' (2) : (AdnKronos) - Campo sottolinea come "le responsabilità" siano "prioritariamente delle persone stesse" ma mette anche in evidenza "la competenza dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane nell'ambito delle strade di pertinenza, dell'Anas con specifico riferimento alle strade statali, au

Rifiuti : M5S - ‘Sicilia in stato di abbandono - Regione richiami enti a responsabilità’ (2) : (AdnKronos) – Campo sottolinea come “le responsabilità” siano “prioritariamente delle persone stesse” ma mette anche in evidenza “la competenza dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane nell’ambito delle strade di pertinenza, dell’Anas con specifico riferimento alle strade statali, autostradali e a tutte le varie tipologie di raccordi”.“Abbiamo raccolto la richiesta ...

Rifiuti : M5S - ‘Sicilia in stato di abbandono - Regione richiami enti a responsabilità’ : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – “La spazzatura sparsa per le strade, è proprio il caso di dirlo, rappresenta il peggiore biglietto da visita che potevamo offrire ad inizio di stagione balneare ai circuiti turistici nazionali e internazionali e la maniera peggiore di mostrare la Sicilia ai visitatori che arrivano da tutto il mondo. Non è più possibile. La Sicilia non merita questo assoluto stato di abbandono e di degrado”. ...

Rifiuti : emergenza Palermo - M5S presenta esposto in procura : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – I consiglieri comunali e di circoscrizione del Movimento 5 Stelle di Palermo hanno presentato oggi un esposto in procura per la nuova emergenza Rifiuti che sta vivendo la città di Palermo. “La situazione è insostenibile – affermano gli esponenti del M5S – La città è ricolma di ingenti quantità di Rifiuti a causa dei disservizi che sono stati registrati in queste settimane. Dai cumuli ...

Milano : De Rosa (M5s) - ‘limitare permanenza Rifiuti in centri stoccaggio’ : Milano, 9 lug. (AdnKronos) – L’incendio alla ditta di stoccaggio di rifiuti a Settimo Milanese e “il susseguirsi di questi episodi con inquietante regolarità, obbliga tutti noi a delle risposte. Da un lato abbiamo il dovere di potenziare i controlli, dall’altro una riflessione sulla filiera è d’obbligo. Dobbiamo sapere quanti rifiuti produciamo e quali impianti lavorano allo smaltimento e in quali quantità, ...

Roma - Alemanno : “Emergenza Rifiuti? Mi duole dirlo ma M5s ha totalmente ragione. La responsabilità è della Regione” : “Emergenza rifiuti a Roma? Mi duole dire che il consigliere comunale del M5s ha completamente ragione. Il problema di fondo di Roma è sempre stata la Regione Lazio, sia con Zingaretti, sia con Polverini, sia coi loro predecessori“. Sono le parole dell’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, il quale, durante Omnibus (La7), condivide il j’accuse di Pietro Calabrese, presidente M5s della Commissione Mobilità di Roma Capitale, ...

M5S - Raggi e Di Maio smentiscono strappi : “Ci attaccano - ma ci rafforzano”. Lei però ora vuole una sponda sui Rifiuti : “Più ci attaccano e più ci rafforzano”. Il rapporto con Virginia Raggi “è solido”. Luigi Di Maio, nella veste di capo politico del M5S, smentisce qualsiasi tipo di divisione o dissapore con la sindaca di Roma, nel pieno dell’emergenza rifiuti capitolina. “Da alcuni media ennesimo e inutile tentativo di dividerci. Il Movimento 5 Stelle è compatto. Con Luigi Di Maio rapporto solido. Uniti a testa alta” è ...

M5S : Zingaretti è stato fattore K in tutte le emergenze Rifiuti : Roma – “Sette anni in sette giorni. Sembra la parodia di un famoso film comico. Il mago Zingaretti non ha fatto nulla sui rifiuti per sette anni e ora vorrebbe recuperarli in sette giorni. Ha governato mentre in Campidoglio si alternavano giunte di colore diverso, da Alemanno a Marino e Tronca, fino alla nostra: e’ lui il fattore K di tutte le crisi dei rifiuti, la costante di un problema che non ha mai affrontato. Ora ...

Savino : M5S e PD non sono in grado di risolvere emergenza Rifiuti : Roma – “Il M5S che amministra Roma e il Pd che amministra la Regione Lazio si scambiano accuse reciproche su chi e’ piu’ incapace dell’altro a risolvere l’emergenza rifiuti nella capitale. Il Governo Berlusconi impiego’ appena 58 giorni per risolvere l’emergenza rifiuti a Napoli che era molto più drammatica di quella di Roma oggi e si protraeva da molto piu’ tempo. C’e’ chi ...

Inchiesta Fanpage su Rifiuti - Di Battista : “Incredibile - M5s sia intransigente su queste schifezze” : Alessandro Di Battista commenta l'Inchiesta di Fanpage.it sullo sversamento dei rifiuti in Veneto definendola una "roba incredibile" e prendendo spunto per parlare dell'alleanza di governo con la Lega: "Il Movimento sia leale perché c'è un contratto da rispettare, ma sia intransigente rispetto a schifezze come questa svelata da Fanpage".Continua a leggere