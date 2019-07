Richiami alimentari | ritirati pistacchi tostati salati per rischio chimico MARCHIO E

meteoweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) Diversi lotti e marchi di, prodotti tutti nel medesimo stabilimento, sono statidal mercato per. Si tratta nello specifico di:Euro Company, prodotto da Euro Company srl; lotto di produzione n° 8346; data di scadenza 31/12/2019; venduti in confezioni da 5 kg.Noi&Voi, prodotto da Euro Company srl; lotto di produzione n° 8344, data di scadenza 31/12/2019, venduti in confezione da 1 kg.+performance, prodotto da Euro Company srl; lotto di produzione n° 833;, data di scadenza 31/12/2019; venduti in confezione da 500 grammi. Nei moduli di richiamo è indicata come motivazione la “presenza di Aflatossina B1 Aflatossine totali con valori superiori ai requisiti di legge vigente“. Nelle avvertenze si legge: “Si invitano i ...

