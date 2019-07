Renault Clio Cup Italia - Misano | tutti a caccia di Jelmini

Renault Clio - Primi dettagli delle Cup - Rally e RX : In occasione del Gran Premio di Francia di Formula 1 la Renault ha presentato in anteprima tre varianti da competizione della Clio quinta serie che saranno commercializzate a partire da ottobre, con l'obiettivo di partecipare alle competizioni della stagione 2020.Rally e pista per la Clio 5. Le vetture sono denominate rispettivamente Clio Cup, Clio Rally e Clio RX e sono destinate a tre diverse specialità motoristiche: il monomarca in pista, i ...