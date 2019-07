Rapporti Lega-Russia | Giordano difende Salvini | ' I soldi arrivavano al PCI'

Lega-Russia - Savoini si difende : “Vogliono dare fastidio a Salvini”. E attacca il M5S : “Anche loro hanno Rapporti con Mosca” : “Si tratta di un tentativo di dare fastidio a Salvini. Il M5S invoca trasparenza? Anche loro hanno rapporti con la Russia“. Giancarlo Savoini difende se stesso, la Lega e Matteo Salvini dopo la registrazione pubblicata da BuzzFeed dove il presidente dell’associazione Lombardia-Russia sembra concordare con alcuni emissari di Mosca un accordo per finanziare il Carroccio. “Denuncio chiunque mi attribuisca azioni ...

Vladimir Putin a Roma tra Papa Francesco - Berlusconi e Salvini; "Con la Lega Rapporti costanti" : Il presidente russo Vladimir Putin ha "contatti costanti con la Lega di Matteo Salvini". A confermarlo lo stesso Zar, in un'intervista concessa per iscritto al Corriere della Sera. "Apprezziamo l'impegno dell'Italia per rafforzare la reciproca comprensione nell'area euro-atlantica. Silvio Berlusconi

Siri - interrogati gli Arata : «ecco i nostri Rapporti con la Lega» : Hanno ricostruito i loro rapporti con la Lega di Matteo Salvini, spiegando tutti i contatti con il senatore Armando Siri, l’ex sottosegretario ideologo della Flat tax accusato...

La battaglia di Conte per riportare alla normalità i Rapporti tra Lega e M5S : Il premier Giuseppe Conte parla di “scorie della campagna elettorale che vanno smaltite" ma la tensione nella maggioranza e nel governo non accenna a diminuire all'indomani dell'esito delle Europee. E allora il presidente del Consiglio, nell'annunciare un vertice lunedì, sembra fissare un ‘timing' ben preciso. Un'ultima mediazione: se nel giro di pochi giorni le fibrillazioni non dovessero cessare e gli strappi e le fughe in avanti non ...

Salvini : "Rapporti tesi con i 5 Stelle? È perché la Lega ora li ha superati". E sul Dl sicurezza bis : "Subito in Cdm" : Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha rilasciato un'intervista che è stata pubblicata oggi dal Corriere della Sera e ha parlato dei rapporti tesi con il MoVimento 5 Stelle. Se da una parte Luigi Di Maio sostiene che il Legame si sia incrinato dopo il caso Siri, il leader della Lega, invece, ha un'altra motivazione:"Molto banalmente: in tutte le Regionali la Lega ha vinto. Il governo è partito nel marzo 2018 con la Lega al ...

