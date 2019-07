Ragusa : cuginetti travolti - arrestato pirata strada che aveva fatto uso di alcol e cocaina (2) : (AdnKronos) – “Dalle immagini è possibile appurare che l’arrestato, a folle velocità, ha effettuato un sorpasso in prossimità di un incrocio di Via IV Aprile per poi perdere il controllo e travolgere i bambini, manovra di sicuro dettata dallo stato di ebbrezza alcolica – dicono gli investigatori – Nelle more delle attività investigative condotte mediante la verbalizzazione delle dichiarazioni dei testimoni, ...

Ragusa - cuginetti di 11 e 12 anni travolti da un'auto pirata : uno è morto - l'altro è in condizioni disperate. L'autista si è costituito : Due cuginetti di 11 e 12 anni seduti sull'uscio di casa sono stati travolti da un'auto pirata lanciata a folle velocità in via 4 aprile, nel centro storico di Vittoria (Ragusa). Uno...