Ragusa | arrestato l' uomo che ieri 11 luglio ha investito due bambini a Vittoria

Arrestato l'uomo che ha investito tre bambini con un suv a Ragusa : È stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato - squadra mobile di Ragusa - Rosario Greco, pregiudicato vittoriese di 37 anni, che ieri nella tarda serata ha investito e ucciso un bambino di 11 anni e ha gravemente ferito un altro bambino di 12 anni che lotta tra la vita e la morte. L'uso degli arti inferiori del piccolo potrebbe essere compromesso e il bambino è stato trasferito in elisoccorso a Catania. Le sue condizioni sono disperate. ...

Ragusa : cuginetti travolti - arrestato pirata strada che aveva fatto uso di alcol e cocaina (2) : (AdnKronos) – “Dalle immagini è possibile appurare che l’arrestato, a folle velocità, ha effettuato un sorpasso in prossimità di un incrocio di Via IV Aprile per poi perdere il controllo e travolgere i bambini, manovra di sicuro dettata dallo stato di ebbrezza alcolica – dicono gli investigatori – Nelle more delle attività investigative condotte mediante la verbalizzazione delle dichiarazioni dei testimoni, ...

Ragusa : in coma per una dose di metadone - arrestato pusher : Palermo, 17 giu. (AdnKronos) - Un giovane modicano è finito in coma per aver assunto una dose di metadone acquistata a pochi euro. L'episodio risale al mese di gennaio quando il ragazzo, ora fuori pericolo, è stato ricoverato per diverse settimane in terapia intensiva. Le indagini dei carabinieri ha

Caporalato - arrestato un imprenditore agricolo nel Ragusano : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - Con l'accusa di Caporalato la Squadra Mobile di Ragusa e il Commissariato di Vittoria hanno arrestato il titolare di un'azienda agricola e zootecnica, un vittoriese di 63 anni. I reati contestati sono di sfruttamento della manodopera e furto energia elettrica. I control

Ragusa - violenza sessuale sulla compagna e sua figlia di 12 anni : arrestato. “Sempre ubriaco. Abusi anche davanti ai bambini” : Tornava a casa ubriaco e pretendeva di fare sesso. Se la compagna rifiutava, lui la violentava. E quando restava solo con la figlia di lei, abusava anche della bambina, di 12 anni. Per questo un uomo di 39 anni, di origini nigeriane, è stato arrestato dalla Squadra mobile di Ragusa, coordinata dal vicequestore aggiunto Antonino Ciavola. L’accusa è di violenza sessuale su minore e tentata violenza sessuale ai danni della compagna. La ...

Ragusa - violenta la compagna e la figlia 12enne della donna : arrestato un nigeriano : Le indagini erano partite dopo l'intervento degli agenti nell'abitazione della coppia per una lite domestica

Violentava mamma e figlia di 12 anni - nigeriano arrestato a Ragusa : La Polizia di Ragusa ha arrestato un nigeriano per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale ai danni della compagna e della figlia di 12 anni