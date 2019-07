R Kelly arrestato per pedopornografia

Usa - il rapper R. Kelly arrestato per pedofilia e pedopornografia : Il rapper americano R. Kelly è stato arrestato ieri notte a Chicago con le accuse di adescamento di minori, pedopornografia e ostruzione alla giustizia. Il cantante 52enne star della musica R’n’b era libero su cauzione per un precedente caso, sempre nello Stato dell’Illinois, di sospetti abusi sessuali su quattro donne, tre delle quali erano minorenni all’epoca dei fatti. L'articolo Usa, il rapper R. Kelly arrestato per pedofilia e ...