R. Kelly arrestato per pedopornografia

ilgiornale

(Di venerdì 12 luglio 2019) Mariangela Garofano Nuovi guai per il rapper americano R.. Il cantante, già nella bufera legale per molestie nei confronti di quattro donne, ora è statocon 13 capi d'accusa, tra i quali adescamento di minore e traffico sessuale Il rapper R.è statonella serata di giovedì 11 luglio con 13 capi d’accusa. Secondo il Daily Mail tra i capi d'imputazione ci sarebbero, traffico sessuale e intralcio alla giustizia. Il cantante di "I believe i can fly" era tornato nel mirino della giustizia quest’inverno con 11 capi d’accusa nello stato americano dell'Illinois, dove il mese scorso si è dichiarato innocente. Le molestie sarebbero avvenute nei confronti di quattro donne, tre delle quali minorenni all’epoca dei fatti, cosa che ha aggravato la posizione del cantante al punto da essere licenziato dalla Sony. I guai giudiziari di Robert ...

Corriere : Arrestato per pedofilia R. Kelly, il cantante di «I believe I can Fly» - repubblica : Il rapper R. Kelly arrestato per traffico sessuale [news aggiornata alle 09:53] - repubblica : Il rapper R. Kelly arrestato per traffico sessuale -