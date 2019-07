R Kelly accusato di pedo-pornografia e adescamento di minori

huffingtonpost

(Di venerdì 12 luglio 2019) Il cantante R&B R.è stato arrestato a Chicago dopo essere statodi crimini sessuali e di intralcio alla giustizia. Joseph Fitzpatrick, portavoce dell’ufficio del procuratore dello stato dell’Illinois, ha dichiarato cheè stato arrestato alle 19 ora locale e che si trova in custodia cautelare. Il portavoce ha aggiunto che la data dell’udienza non è stata ancora decisa. L’arresto è arrivato dopo che il tribunale federale ha emesso 13 capi d’accusa contro l’uomo, tra cuidie intralcio alla giustizia. Questa è la seconda volta cheviene arrestato nel giro di sei mesi: a febbraio l’uomo era stato incarcerato per abusi sessuali su quattro donne, tre delle quali erano minorenni all’epoca dei fatti, ma era uscito su cauzione. Le ...

