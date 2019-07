eurogamer

(Di venerdì 12 luglio 2019) Mentre aziende come Microsoft, Electronic Arts, Google e Nintendo guardano alla marea di sviluppatori indie per cogliere idee per i futuri utenti dei loro sistemi o servizi in abbonamento,ha scelto disu un pubblicocon PS5.Se la scelta fatta dal gigante giapponeseincontrare il favore della community, l'opinione espressa dai giornalisti e dagli analisti del settore, come quelli di CCN, è molto diversa.Dalle colonne del suo sito web ufficiale, Harsh Chauhan di CCN ha spiegato che "limitare PS5 a un pubblico di nicchiaun. Newzoo ha classificato iin otto categorie. Una panoramica di queste categorie indica che la maggior parte deinon rientra in quella, chesta prendendo di mira".Leggi altro...

zazoomnews : PS5: puntare ai giocatori hardcore potrebbe essere un grosso problema per Sony - #puntare #giocatori #hardcore - GianlucaOdinson : PS5: puntare sul pubblico hardcore potrebbe essere catastrofico, secondo gli analisti -