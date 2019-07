Pronostico Sao Paulo vs Palmeiras | Serie A 13-07-2019 e Info

lanotiziasportiva

(Di venerdì 12 luglio 2019) BrazilA, 10^ giornata, analisi edi Sao, sabato 13 luglio. Scopri la nostra previsione.Per il turno numero dieci del Brasileirao, al Estádio Cícero Pompeu de Toledo di Morumbi c’è in programma Sao. L’importante sfida riguarda la vetta della classifica con gli ospiti primi con cinque punti di vantaggio sul Santos. I padroni di casa, invece, sono ottavi con 14 punti e difficilmente lotteranno per il campionato. Vivono un momento di difficoltà, dato che non vincono da cinque giornate. Anche l’attacco stenta: nelle ultime sette partite non sono riusciti a segnare in cinque.Il, campione in carica, è in grande spolvero. Sono imbattuti da trentuno partite di campionato e in questa stagione hanno già conquistato 25 punti dopo nove giornate. Nelle ultime 11, inoltre, hanno sempre vinto, ma nella semifinale del ...