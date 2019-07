Promessa mantenuta | 56 mila migranti definitivamente resi clandestini

Chiude il Cara di Mineo - Salvini : Promessa mantenuta. I manifestanti : buffone - mille impieghi persi : Dopo otto anni Chiude il Cara di Mineo, uno dei centri di accoglienza migranti più grandi d'Europa. Il ministro dell'interno, Matteo Salvini è arrivato alle 12.50 nella cittadina del Catanese proprio per la chiusura definitiva della struttura di assistenza per richiedenti asilo. Non sono mancate le contestazioni all'arrivo del titolare del Viminale. Alcune decine di lavoratori della struttura di accoglienza che temono per il proprio futuro ...

Lecce - Promessa mantenuta : 115 chilometri in bici per presidente e ds : Una promessa è una promessa e va mantenuta. Lo sanno bene il presidente del Lecce Sticchi Damiani e il direttore sportivo Meluso. I due a maggio, infatti, avevano promesso che in caso di promozione in Serie A dei giallorossi avrebbero percorso 115 chilometri in bicicletta. Questa mattina hanno fatto fede a quanto detto, percorrendo il tratto che va da Teramo a Loreto. L'articolo Lecce, promessa mantenuta: 115 chilometri in bici per ...

Promessa mantenuta! Chiude ufficialmente il Cara di Mineo : Il ministro dell'interno annuncia una visita a Mineo nella giornata di martedì dopo la definitiva chiusura del Cara. Il trasferimento avvenuto nella giornata di martedì degli ultimi 68 ospiti presenti, sancisce la definitiva chiusura del Cara di Mineo. Si tratta di un obiettivo molto caro in primo luogo al ministro dell’interno Matteo Salvini, che non a caso commenta la notizia parlando di “Promessa mantenuta” ed impegno ...

Che storia è la musica - Ezio Bosso a Blogo : "Dopo Sanremo 2016 avevo fatto una Promessa - l'ho mantenuta" (VIDEO) : Domenica prossima, 9 giugno, in prima serata su Rai3, a partire dalle ore 20.35, andrà in onda Che storia è la musica. Pensato dal maestro Ezio Bosso con l'obiettivo di creare un programma del tutto nuovo, che potesse coniugare la televisione più accessibile alla cosiddetta musica alta, quella classica, Che storia è la musica è una serata evento registrata al Teatro Verdi di Busseto, a cui prendono parte ospiti del calibro di Enrico Mentana, ...

Salvini : Telecamere per difendere bimbi - anziani e disabili - altra Promessa mantenuta! : Vittoria leghista. Sarà presto obbligatorio installare le Telecamere di sorveglianza in tutte le aule delle scuole dell’infanzia e in tutte

Obbligo telecamere in case cura e asili : Salvini - Promessa mantenuta : Roma – Arriva l’Obbligo di installare le telecamere nelle case di cura e negli asili nido. Ad approvare l’emendamento al decreto sblocca cantieri le commissioni Lavori pubblici e Ambiente del Senato. Salvini: VIDEOSORVEGLIANZA ALTRA promessa mantenuta “telecamere per difendere bimbi, anziani e disabili, altra promessa mantenuta!”. Cosi’ Matteo Salvini sull’emendamento della Lega approvato oggi al decreto ...