Presentato il bando per il nuovo Palermo | si riparte dalla D

calcioefinanza

(Di venerdì 12 luglio 2019) Il sindaco diLeoluca Orlando, accompagnato dall’ex ministro Carlo Vizzini e dall’ex magistrato Leonardo Guarnotta, hal’avviso pubblico per l’individuazione della società cui sarà affidato il titolo per l’iscrizione al campionato di calcio di serie D e alla quale sarà concesso l’utilizzo dello Stadio Renzo Barbera e la denominazione “”. Come spiega l’AGI, … L'articoloilper il: si

CalcioFinanza : Presentato il bando per il nuovo #Palermo, il club riparte dalla D: si valuta anche l'azionariato popolare… - contribuenti : Palermo, presentato bando per il titolo - TgrRai : RT @TgrSicilia: Nel #Tg delle 14 parleremo del Palermo calcio. Presentato il bando per l'assegnazione del titolo a una nuova societa'. Tra… -