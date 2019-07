Première de La Casa di Carta 3 in stile hollywoodiano a Madrid | con Berlino | terza

optimaitalia

(Di venerdì 12 luglio 2019) Col cast al gran completo, lamondiale de Ladi3 adi giovedì 11 luglio si è rivelata un evento in, all'altezza delle enormi aspettative riposte da Netflix in questo nuovo capitolo della serie spagnola. L'evento allestito in Plaza de Callao ha visto la partecipazione di 23 attori tra protagonisti, comprimari e volti ricorrenti di questastagione, accompagnati dal creatore Álex Pina, dalla squadra di produzione di Vancouver Media, dal regista Jesús Colmenar e da Ted Sarandos, capo dei contenuti originali di Netflix (segno dell'importanza che la piattaforma riserva a questo debutto tanto pubblicizzato ormai da oltre un anno). Sul lungo tappeto rosso di fronte ad una folla di fan in delirio che intonava Bella ciao, la canzone della Resistenza usata nella serie come inno della banda, hanno sfilato Álvaro Morte, Úrsula Corberó, ...

OptiMagazine : Première de #LaCasadiCarta 3 in stile hollywoodiano a Madrid, con Berlino: terza stagione promossa dalla critica… - Sara_Loti : CHE ANSIA QUESTI GIORNIII: E VEDI LE DIRETTE DELLA PREMIERE DELLA CASA DI PAPEL, 3 SENTI L'ALBUM NUOVO DI ED SHEER… - Alexa2019Music : RT @hugmemaljk_: dopo aver scoperto che alba è alla premiere di casa de papel quanto devo pagare per un foto di lei ed ursula corbero??? @a… -