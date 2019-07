Poste Italiane | prescrizione buoni fruttiferi AA2 | ecco quando decorre

Errore 500 e problemi Poste Italiane : login impossibile per PostePay e BancoPosta il 9 luglio : Arrivano segnalazioni significative in questi minuti a proposito di problemi Poste Italiane, considerando il fatto che in molti stanno riscontrando il cosiddetto Errore 500 al momento del login al proprio account sul sito ufficiale. La questione va oltre il servizio utilizzato, come nel caso di PostePay e BancoPosta, se pensiamo al fatto che l'anomalia di oggi 9 luglio pare essere qualcosa di diverso rispetto a ciò che abbiamo portato alla ...

Poste Italiane : conto corrente e Postepay - sms di conferma obbligatorio : Poste italiane: conto corrente e Postepay, sms di conferma obbligatorio Anche Poste italiane deve adeguarsi entro il 14 settembre 2019 alla nuova normativa sulle transazioni online che ha come obiettivo quello di ridurre il rischio frodi e furti di dati bancari in generale. Poste italiane: truffa notifica Postepay è allarme. Quanti soldi si perdono Poste italiane: la nuova direttiva sulle transazioni online Le nuove misure di ...

Poste Italiane emette un francobollo dedicato alla Juventus : Simpatica iniziativa di Poste Italiane, che comunica l’emissione, da parte del ministero dello Sviluppo Economico, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato alla Squadra vincitrice del campionato di calcio di serie A Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. ...

Assunzioni Poste Italiane luglio 2019 : posti per portalettere con diploma : Assunzioni Poste Italiane luglio 2019: posti per portalettere con diploma La campagna Assunzioni di Poste Italiane prosegue anche a luglio 2019. Le posizioni aperte attualmente riguardano due profili professionali. Infatti, Poste cerca consulenti finanziari junior e portalettere, su tutto il territorio nazionale. Andiamo a riepilogare requisiti richiesti, prove/colloqui da superare ed eventuali sedi di lavoro per ciascun profilo ...

Telenovela Postamat su park disabili - la risposta di Poste Italiane e dei cittadini senza rispetto : Ad Albosaggia (SO) un Postamat era stato parcheggiato su un posto riservato ai disabili, privando i cittadini più fragili di un loro diritto. Il Sindaco aveva “rimediato” alla negligenza con una toppa peggiore del buco. Dopo tre giorni è arrivata la risposta di Poste Italiane, ma anche stavolta era meglio tacere.Continua a leggere

Poste Italiane seleziona portalettere per l’estate : invio domanda entro il 7 luglio : Come ogni anno Poste Italiane assume portalettere per la stagione estiva. L’elenco delle province nelle quali si cercano postini a tempo determinato è disponibile sul sito Internet ufficiale di Poste Italiane nella sezione "lavora con noi", che è anche quella da utilizzare per inviare la propria candidatura. Requisiti necessari per candidarsi Con l’arrivo della stagione estiva Poste Italiane assumerà come tutti gli anni dei postini a tempo ...

Borsa Italiana oggi/ Poste Italiane a -3 - 2% - Snam a -3 - 7% - 24 giugno 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari resta in rosso. Sul listino principale sale Leonardo. Male invece Snam, Prysmian e Poste Italiane

Rimandata la chiusura email Poste Italiane : caselle aperte fino al 31 ottobre : Le caselle di posta elettronica di Poste Italiane, di cui era stato detto sarebbero state chiuse oggi 20 giugno, hanno beneficiato di una proroga, valida fino al prossimo 31 ottobre. Come riportato da 'mondo3', la comunicazione è pervenuta in forma diretta dalla società, di risposta alla richiesta inoltrata da Adiconsum, associazioni per i diritti dei consumatori preoccupata per le sorti degli utenti, che ad essa si erano rivolti per saperne di ...

Poste Italiane nella top 10 delle aziende sostenibili : L’azienda è al 6° posto nella classifica dell’Integrated Governance Index, l’indice che misura l’integrazione dei principi...

Poste Italiane : buoni fruttiferi a rendimento sicuro - confronto 3×2 e 3×4 : Poste Italiane: buoni fruttiferi a rendimento sicuro, confronto 3×2 e 3×4 Poste Italiane: buoni fruttiferi a rendimento sicuro, confronto 3×2 e 3×4 I buoni fruttiferi di Poste Italiane rappresentano ancora una valvola di investimento sicuro per chi vuole risparmiare e ottenere rendimenti, seppur non elevatissimi. Certamente, con i buoni fruttiferi postali non si ottiene il maggior rendimento nel minor tempo possibile, e ...

Poste Italiane rafforza la collaborazione con Amazon : Il Gruppo guidato dall’AD Matteo Del Fante accelera lo sviluppo dell’e-commerce con nuovi servizi e punti di consegna...

Poste Italiane rafforza collaborazione con Amazon : nuovi servizi : Poste Italiane lancia una serie di nuovi servizi di consegna nell'ambito della partnership stretta con Amazon, con l'obiettivo di diffondere vantaggi

Nuove assunzioni in Poste Italiane : si selezionano consulenti e figure di front end : A seguito dell'accordo sottoscritto alcuni mesi fa con i principali sindacati, relativo alle assunzioni che dovranno essere operate nel corso dell'anno 2019, Poste Italiane ha attuato un piano di recruiting funzionale alla selezione di specifiche figure professionali. La ricerca è rivolta sia a candidati neolaureati che a personale più esperto....Continua a leggere

Accredito stipendio sul libretto postale di Poste Italiane - differenza col c/c : Accredito stipendio sul libretto postale di Poste Italiane, differenza col c/c I lavoratori dipendenti possono farsi accreditare lo stipendio su un libretto postale? Il libretto postale è uno strumento di risparmio, quindi, non può avere per forza di cose le stesse funzionalità di un conto corrente; tuttavia, teoricamente è possibile se al libretto è associato un codice Iban. Accredito stipendio: cos’è un libretto postale, in ...