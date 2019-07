Plastica in mare | startup della Campania ha inventato un sistema innovativo di raccolta

meteoweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) “La Costiera Amalfitana dichiara guerra allaper unsempre più sicuro. Sbarca Litter Hunterdi salvaguardia ambientale marina attraverso l’utilizzo di droni aerei e natanti per l’identificazione e recupero automaticogalleggiante realizzato da giovani napoletanistart-up Green Tech Solution. E’ la prima volta che viene applicato e soprattutto per un sito così prestigioso come la Costiera Amalfitana. Un drone aereo ampio circa un metro si alzerà in volo ed effettuerà le operazioni all’interno di un’area limitata perimetralmente da boe segnalatrici che serviranno ad allontanare i bagnati dall’area delle azioni per motivi di sicurezza. Il natante sarà un robot marino ad energia elettrica, non inquinante. Un filtro dell’ampiezza di tre metri, applicato al robot marino raccoglierà tutta lache incontrerà, rilasciandola nel punto ...

