Pierluigi Diaco | Vira Carbone dopo il rimprovero | “Avevo paura”

lanostratv

(Di venerdì 12 luglio 2019) Io e Te,: “Avevo paura che il telefono suonasse di nuovo!”, la popolare conduttrice di Buongiorno Benessere, è stata ieri protagonista di una clamorosa gaffe in diretta all’interno di Io e te. La conduttrice, ospite di, aveva portato con sé il cellulare. L’oggetto ha suonato in diretta mandando su tutte le furie il padrone di casa. La conduttrice, raggiunta da Tvblog per parlare dell’accaduto, ha spiegato quale fosse la sua paurail suono della sveglia: “Non riuscivo a spegnere il cellulare. Avendo il riconoscimento facciale ed essendo in diretta, non potevo piazzarlo di fronte al mio volto, non sapevo come comportarmi. Temevo che ci fossero altre sveglie. Sono stati quindici minuti lunghissimi, non vedevo l’ora che il blocco terminasse. Immagina cosa sarebbe successo se fosse squillato una seconda volta. ...

zazoomnews : Io e te Pierluigi Diaco sbrocca con la sua ospite in studio: squilla il cellulare come la asfalta in diretta -… - zazoomnews : Io e te Pierluigi Diaco sbrocca con la sua ospite in studio: squilla il cellulare come la asfalta in diretta -… - Federic94876253 : RT @Ginko_21: Pierluigi Diaco, totalmente fuori controllo, ha cazziato Vira Carbone che aveva il cellulare acceso in tasca e si è messo a u… -