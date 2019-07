fanpage

(Di venerdì 12 luglio 2019) Cassazione 20.5.2019 n 13507 E' da escludere la natura di pertinenza delle suppellettili, deglie dei mobili che riguardino esclusivamente la persona del titolare del diritto reale sulla cosa principale e non la cosa in sé considerata, dovendosi, di regola, negare la natura pertinenziale dei mobili che arredano un, a meno che non siano destinati durevolmente all'ornamento di questo.

PaoloGiuliano4 : Pertinenze e gli arredi del bene immobile da trasferire -