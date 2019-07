Perché Diesel festeggia la perdita di 14mila follower su Instagram

wired

(Di venerdì 12 luglio 2019)perdesue li ringrazia con un post. Normalmente, le regole dei social media marketing insegnano che sia buona norma ringraziare i nuovie celebrare traguardi come i 100, 1.000 o 10mila iscritti. Il marchio d’abbigliamento ha però stravolto queste regolendo la fuga di massa dopo che, sul proprio account, ha pubblicato una serie d’immagini per celebrare il mese del Pride e la comunità lgbt+ con una collezione ispirata ai colori dell’arcobaleno. “Sosteniamo con orgoglio i nostri valori da oltre 40 anni e crediamo nel Pride. Per coloro che non lo fanno, inclusi i 14.000s che ci hanno lasciati nell’ultima settimana… addio! Per coloro che condividono le nostre opinioni e i nostri valori, celebriamo il fatto che l’amore è amore. Sempre”. Così recita il post di ringraziamento per iutenti che ...

