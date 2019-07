Perché Di Maio dice no alla proroga Alitalia | cresce l' opzione 5° socio

Matteo Salvini in soccorso del leghista ad honorem Luigi Di Maio : "Perché dobbiamo aiutarlo" : Nel suo ultimo retroscena, Augusto Minzolini lo definisce "leghista ad honorem". Si riferisce a Luigi Di Maio, il capo politico M5s, al centro dell'articolo del Minzo pubblicato su Il Giornale. Il ragionamento è quello che il giornalista sostiene da tempo: non ci sarà alcuna crisi di governo perché

Alessandro Di Battista come Luigi Di Maio - Filippo Facci : retroscena - Perché è finito anche lui : Luigi Di Maio sta ufficialmente esplodendo. Ieri il Fatto Quotidiano (il giornale più grillino che c'è) ha aperto la sua prima pagina col titolone «5Stelle, riesplode la guerra» e ha lasciato più dubbi che certezze su che cosa siano i 5Stelle, su che cosa sia riesploso e su che cosa sia una guerra.

Roma : Di Maio - ‘Raggi attaccata Perché mai piegata a sistema potere’ : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – “Il MoVimento 5 Stelle e Virginia Raggi sono un corpo unico e sono un corpo estraneo per quel sistema che in passato si è permesso di lucrare sulla pelle dei Romani per anni, prelevando dalle loro tasche per tutelare sempre e solo sè stesso”. Lo scrive Luigi Di Maio su Fb. “Quel sistema di potere che ha messo in ginocchio Roma vorrebbe ora togliersi di mezzo la sindaca del MoVimento, ...

Vittorio Feltri - informazioni privilegiate : Perché Matteo Salvini non scarica Luigi Di Maio : La Lega nei sondaggi è cresciuta ulteriormente, sfiorando anzi superando il 38 per cento, un primato dai tempi della Democrazia cristiana. Un successo di queste proporzioni non lo raggiunse nemmeno Berlusconi nei tempi migliori. Ciononostante molta gente si domanda perché Salvini non spinga per lo s

Di Maio teme la fronda sudista M5S Ecco Perché l'autonomia non passa : Luigi Di Maio non controlla tutti i suoi parlamentari, in particolare molti eletti al Centro-Sud, e teme fortemente la caduta del governo. Ecco il vero motivo dei continui rinvii sull'autonomia regionale. Mercoledì sera durante il vertice a Palazzo Chigi c'è stato l'ennesimo... Segui su affaritaliani.it

Perché Luigi Di Maio non vuole saperne nulla di Olimpiadi : Ogni settimana in esclusiva sull'Espresso una striscia dedicata alla politia dalla matita di Marco "Makkox" D'Ambrosio

Matteo Salvini - retroscena-CdM : "Perché Luigi Di Maio ha disertato" - un gravissimo sospetto : Matteo Salvini è fuggito in anticipo dal Consiglio dei Ministri tenutosi lunedì primo luglio. All'incontro il grande assente è stato però Luigi Di Maio, che sembra aver fatto infuriare il ministro dell'Interno più del dovuto. L'appuntamento sarebbe stato non solo uno scontro formale tra i due alleat

Alessandro Di Battista : "Ho rinviato i viaggi Perché temo la crisi - anche se Salvini e Di Maio dicono di no" : "Ho posticipato i progetti all'estero perché temo la crisi", Alessandro Di Battista spera nella caduta del governo, d'altronde lo abbiamo capito: sono settimane che la chiama. "L'alleanza di governo con la Lega era l'unica possibile, oggi come allora il Movimento non aveva alternative". Alla present

Ponte Morandi - Di Maio : “Persone morte Perché Benetton non hanno fatto manutenzione. Revocare concessione” : Il crollo del Ponte Morandi “è stata una pagina tristissima della nostra storia e grazie all’abbattimento ora possiamo costruire. Ma soprattutto dobbiamo fare giustizia. Quelle persone che sono morte sono morte perché qualcuno non ha fatto manutenzione per questo Ponte. E quel qualcuno sono Autostrade per l’Italia della famiglia Benetton, inutile che si dica Atlantia per non capire di chi stiamo parlando. Sono la famiglia ...

Vittorio Feltri : Il governo è morto - Perché Salvini e Di Maio non vogliono seppellirlo : È un dato di fatto che il governo sia in punto di morte. Lega e 5 Stelle sono in conflitto perenne, non vanno più d' accordo su nulla, nemmeno sul cosiddetto contratto sottoscritto a suo tempo da entrambe le forze politiche. Non è una mia opinione bensì la realtà. Logica vorrebbe che l' esecutivo ra

Matteo Salvini e Di Maio - il retroscena : "Perché il Capitano lo sta proteggendo". Inquietanti voci da palazzo : "Salvare il soldato Luigi Di Maio". La missione di Matteo Salvini, spiega Augusto Minzolini nel suo retroscena sul Giornale, è chiara e difficile. Quasi eroica, anche se dietro più che nobiltà d'animo ci sarebbe molto calcolo politico. Quasi tutti nei Palazzi che contano, leghisti e grillini, concor

Ilva - Luigi Di Maio : “ArcelorMittal spieghi Perché ci sono 1400 lavoratori in cassa integrazione” : Al termine del tavolo istituzionale permanente per l'area di Taranto Luigi Di Maio è intervenuto in conferenza stampa, annunciando di aspettarsi "leale collaborazione con ArcelorMittal" e di attendere spiegazioni sul "perché ci sono 1400 persone in cassa integrazione". I cittadini di Taranto "hanno il diritto di tornare a respirare".Continua a leggere

M5s - Nicola Morra a Otto e Mezzo : “Non ho votato su Di Maio Perché ho ritenuto quell’operazione infelice” : “Di Maio ha sposato come me, Alessandro, l’idea che solo rispettando le regole si va avanti”. Così il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra (M5S) ospite di Lilli Gruber a ‘Otto e Mezzo’ su La7. “Io non ho votato su Di Maio perché ho ritenuto quell’operazione infelice”, ha aggiunto riferendosi al voto su Rousseau. M5s, iscritti ...

Paolo Savona - altre ombre su Conte : "Perché proprio adesso?" - teoria devastante su Salvini - Di Maio e rimpasto : "Perché proprio adesso?". C'è (ancora) l'ombra di Paolo Savona su Giuseppe Conte. Un retroscena del Messaggero descrive l'inquietudine del premier per il capitolo rimpasto destinato ad aprirsi nelle prossime ore. "A palazzo Chigi - si legge - suona strana la fretta con la quale Matteo Salvini chiede